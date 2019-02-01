Венесуела: Хуан Гуайдо звинуватив Мадуро і поліцію в тиску на свою сім’ю

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом країни, звинуватив представників чинного голови держави Ніколаса Мадуро в тиску на свою сім’ю.

За словами Гуайдо, в його будинок прийшли співробітники спеціального підрозділу поліції і провели бесіду з його дружиною.

Виступаючи з промовою в університеті Каракаса 31 січня, Гуайдо заявив, що в момент приходу поліції в квартирі перебувала і його півторарічна дочка.

«Діти – це святе. Дрежини – це святе. Тому не переходьте червону лінію», – звернувся Гуайдо до поліцейських.

У поліції Венесуели, в свою чергу, повністю заперечують візит співробітників силових структур у будинок Гуайдо.

Генпрокуратура Венесуели веде розслідування проти лідера опозиції. У відомстві вважають, що Гуайдо спровокував масові заворушення, жертвами яких стали десятки людей.

Верховний суд Венесуели заборонив опозиційному лідеру залишати країну. Банківські рахунки опозиціонера заблоковані, будь-які операції з його майном заборонені.

Гуайдо підтримують країни Заходу і Латинської Америки. Європейський парламент визнав лідера венесуельської опозиції «єдиним і законним тимчасовим президентом» республіки. Президент США привітав його зі «вступом на посаду».

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США також запровадили санкції проти державної нафтової компанії Венесуели, щоб позбавити оточення Мадуро джерел фінансування. Крім цього, Вашингтон надав Гуайдо доступ до венесуельських активів в американських банках.

Росія у венесуельському конфлікті підтримує Мадуро. На його легітимності також наполягають Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.