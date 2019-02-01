Венесуела: Хуан Гуайдо звинуватив Мадуро і поліцію в тиску на свою сім’ю

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом країни, звинуватив представників чинного голови держави Ніколаса Мадуро в тиску на свою сім’ю.
За словами Гуайдо, в його будинок прийшли співробітники спеціального підрозділу поліції і провели бесіду з його дружиною.
Виступаючи з промовою в університеті Каракаса 31 січня, Гуайдо заявив, що в момент приходу поліції в квартирі перебувала і його півторарічна дочка.
«Діти – це святе. Дрежини – це святе. Тому не переходьте червону лінію», – звернувся Гуайдо до поліцейських.
У поліції Венесуели, в свою чергу, повністю заперечують візит співробітників силових структур у будинок Гуайдо.
Генпрокуратура Венесуели веде розслідування проти лідера опозиції. У відомстві вважають, що Гуайдо спровокував масові заворушення, жертвами яких стали десятки людей.
Верховний суд Венесуели заборонив опозиційному лідеру залишати країну. Банківські рахунки опозиціонера заблоковані, будь-які операції з його майном заборонені.
Гуайдо підтримують країни Заходу і Латинської Америки. Європейський парламент визнав лідера венесуельської опозиції «єдиним і законним тимчасовим президентом» республіки. Президент США привітав його зі «вступом на посаду».
США також запровадили санкції проти державної нафтової компанії Венесуели, щоб позбавити оточення Мадуро джерел фінансування. Крім цього, Вашингтон надав Гуайдо доступ до венесуельських активів в американських банках.
Росія у венесуельському конфлікті підтримує Мадуро. На його легітимності також наполягають Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ