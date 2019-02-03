Трамп про відправлення військ до Венесуели: «це можливо»

Президент США Дональд Трамп не відкинув можливості відправлення американських військових до Венесуели, де триває політична криза.

«Це можливо», – сказав Трамп в інтерв’ю телеканалу CBS 3 лютого.

Крім того, президент США заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро раніше просив його про зустріч, але він відмовився.

Наприкінці минулого місяця президент США привітав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, зі «вступом на посаду».

США також запровадили санкції проти нафтової компанії Венесуели, щоб позбавити оточення Мадуро джерел фінансування.

Крім цього, Вашингтон надав Гуайдо доступ до венесуельських активів в американських банках.

Після цього Генпрокуратура Венесуели почала розслідування проти лідера опозиції. У відомстві вважають, що Гуайдо спровокував масові заворушення, жертвами яких стали десятки людей. В рамках розслідування йому заморозили рахунки і заборонили виїзд за кордон.

Гуайдо раніше підтримали багато країн Заходу і Латинської Америки. Європейський парламент визнав лідера венесуельської опозиції «єдиним і законним тимчасовим президентом» республіки.

Росія у венесуельському конфлікті підтримує Мадуро. На його легітимності також наполягають Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

Мадуро на початку року став офіційним президентом Венесуели на другий термін за результатами минулорічних виборів, що їх не визнала опозиція країни і значна частина світу.

Внаслідок масових протестів, що відбуваються в країні, за останній тиждень загинули щонайменше 35 людей.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

Мадуро, який прийшов до влади 2013 року, після смерті Уго Чавеса, критикували за порушення прав людини і його підхід до економіки країни.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей виїхали з країни в пошуках роботи.