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03 Лютий 2019, Київ 20:34
Новини | Міжнародні

Мадуро не виключає громадянської війни у Венесуелі

Ніколас Мадуро виступає на мітингу на свою підтримку у Каракасі, Венесуела, 2 лютого 2019 року

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає ймовірності переходу нинішньої політичної кризи в громадянську війну.

«Усе залежить від градуса божевілля і агресивності північної імперії і її західних союзників», – заявив він в інтерв'ю, що вийшло в ефір 3 лютого на іспанському телеканалі La Sexta.

За словами Мадуро, офіційний Каракас «бажає, щоб ніхто не втручався у внутрішні справи» Венесуели. «Ми готові захищати нашу країну» і «не здамо Венесуелу», додав він.

Президент США Дональд Трамп у поширеному 3 лютого інтерв’ю заявив, що Вашингтон розглядає військову інтервенцію до Венесуели як один із варіантів дій проти режиму президента Ніколаса Мадуро.

Президент США розповів, що Мадуро кілька місяців тому звертався до нього з проханням про зустріч, але отримав відмову. Про це повідомляє видання The Hill.

У січні кілька держав на чолі зі США визнали тимчасовим президентом Венесуели голову Національної асамблеї Хуана Гуайдо.

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