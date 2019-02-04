Рішення країн ЄС визнати Гуайдо лідером Венесуели є «втручанням у внутрішні справи» – Кремль

Рішення країн Європейського союзу визнати Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели є «втручанням у внутрішні справи» цієї країни, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Будь-яке внутрішньополітичне рішення кризи Венесуели можливе лише самими венесуельцями. Нав’язування якихось рішень чи спроба легітимізувати спробу узурпацію влади, з нашої точки зору, є і прямим, і дотичним втручанням у внутрішні справи Венесуели», – заявив Пєсков.

На його думку, це жодним чином не сприяє «мирному, ефективному і життєздатному» урегулюванню ситуації у Венесуелі.

4 лютого Велика Британія, Іспанія, Франція і Швеція оголосили, що визнають опозиційного лідера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, і закликали його провести дострокові президентські вибори.

За день до цього закінчився термін дії ультиматуму, висунутого ЄС президентові Ніколасу Мадуро. Він мав оголосити дострокові президентські вибори, в іншому разі в ЄС пообіцяли визнати Гуайдо чинним главою держави.

Мадуро відкинув вимоги Німеччини, Франції, Великої Британії, Іспанії, Португалії, Нідерландів і Бельгії, назвавши їх «зухвалими».

Гуайдо підтримують країни Заходу і Латинської Америки. Європейський парламент визнав лідера венесуельської опозиції «єдиним і законним тимчасовим президентом» республіки. Президент США привітав його зі «вступом на посаду».

Росія у венесуельському конфлікті підтримує Мадуро. На його легітимності також наполягають Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей виїхали з країни в пошуках роботи.