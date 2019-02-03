США розглядають інтервенцію як варіант дій проти режиму Мадуро у Венесуелі – Трамп

США розглядають військову інтервенцію до Венесуели як один із варіантів дій проти режиму президента Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив про це в інтерв'ю телеканалу Сі-Бі-Ес, яке вийшло в ефір 3 лютого.

«Мені дуже прикро про це, але, звичайно, такий варіант розглядається», – сказав лідер США в розмові з ведучою програми «Обличчям до країни» Марґарет Бреннан.

Президент США розповів, що Мадуро кілька місяців тому звертався до нього з проханням про зустріч, але отримав відмову. Про це повідомляє видання The Hill.

У січні кілька держав на чолі зі США визнали тимчасовим президентом Венесуели голову Національної асамблеї Хуана Гуайдо.