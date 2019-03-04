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04 Березень 2019, Київ 15:50
Новини | Міжнародні

Папа Франциск: Ватикан відкриє секретні архіви часів Другої світової війни

Папа римський Пій XІІ

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Папа римський Франциск заявив, що Ватикан повністю відкриє секретні архіви про понтифікат папи Пія XII. Це крок, до якого впродовж десятиліть закликали євреї.

Частина ізраїльських дослідників звинувачує народженого в Італії папу, який керував католицькою церквою з 1939 до 1958 року, в потуранні Голокосту під час Другої світової війни. Захисники Пія XII кажуть, що він працював непублічно, прагнучи врятувати тих, кого переслідували нацисти. Зокрема, йдеться про відкриття дверей монастирів, монастирів та інших церковних приміщень для надання притулку євреям.

Архів відкриється 2 березня 2020 року, на 81-у річницю обрання Пія XII як папи, оголосив папа Франциск у виступі перед співробітниками секретного архіву Ватикану. Він сказав, що «церква не боїться історії», додавши, що спадщину Пія трактували з «деяким упередженням і перебільшенням».

Це повідомлення привітав Американський єврейський комітет, одна з провідних єврейських груп у світі.

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