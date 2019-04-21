Папа Франциск у Великодньому зверненні згадав Донбас, Шрі-Ланку і Венесуелу

Папа Римський Франциск виступив зі щорічною великодньою промовою «Urbi et Orbi» («До міста Риму і світу»), у якій висловив надію на припинення конфліктів у всьому світі.

Зокрема понтифік згадав про наслідки збройної агресії Росії на сході України.

«Нехай цей Великдень принесе втіху народу східних регіонів України, які страждають від неперервного конфлікту. Нехай Господь допоможе ініціативам гуманітарної допомоги і таким, що спрямовані на досягнення сталого миру», – сказав Франциск.

На початку своєї промови він нагадав про війну в Сирії, застерігши слухачів від байдужості до перебігу конфлікту.

«Зараз – час для нашої поновленої відданості, політичного рішення, здатного відповісти обґрунтованим надіям людей на свободу, мир і правосуддя», – заявив голова католицької церкви.

Франциск також висловив надію на встановлення миру у Венесуелі, Ємені, в усій Африці, та зокрема – Південному Судані, делегати якого нещодавно відвідували Ватикан.

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Також Папа висловив співчуття жертвам нападів на Шрі-Ланці, які сталися вранці і вдень 21 квітня.

«Перед обличчям багатьох страждань нашого часу нехай Господь життя не знайде нас холодними та байдужими. Нехай Він зробить нас будівельниками мостів, а не стін. Нехай Той, хто дарує нам мир, припинить брязкання зброї у районах конфліктів і в наших містах та надихне лідерів націй працювати для завершення перегонів озброєнь», – закликав Франциск наприкінці промови.

21 квітня християни західного обряду відзначають Великдень. Християни східного обряду святкуватимуть за тиждень, 28 квітня.