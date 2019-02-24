Ієрархи Римо-католицької церкви обговорили проблему священиків-педофілів

У Ватикані 24 лютого завершилася перша в історії зустріч вищих ієрархів Римо-католицької церкви, присвячена боротьбі з сексуальним насильством щодо дітей з боку священиків.

Папа Римський Франциск у своєму виступі заявив, що це явище має бути «стерте з лиця землі», і пообіцяв, що церква подвоїть свої зусилля, спрямовані на викорінення домагань до дітей у своїх лавах. Франциск визнав, що в минулому дії священиків нерідко покривалися їхнім керівництвом, і пообіцяв, що це не повториться.

Про конкретні заходи, які будуть ухвалені, Франциск не сказав. Він також наголосив, що домагання до дітей є більш широкою громадською проблемою, ніж прийнято вважати, і велика частина подібних випадків відбувається не в церкві, а в сім’ях. Ці слова викликали критику низки коментаторів.

Активісти під час конференції вимагали, зокрема, внесення змін щодо церковних правила, які передбачали б позбавлення сану священиків і єпископів, які були викриті в домаганнях або ж допомагали приховувати їх. Рішення про це, однак, не було ухвалене.

Папа Римський скликав конференцію, в якій взяли участь близько 200 єпископів та інших ієрархів, після низки скандалів, пов'язаних із сексуальними домаганнями до дітей з боку священиків у різних країнах.