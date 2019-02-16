Ватикан виключив з духовенства екс-кардинала США через скандал з домаганнями

Ватикан виключив з духовенства колишнього американського кардинала Теодора Маккеріка після того, як Конгрегація доктрини віри підтвердила висунуті проти нього звинувачення в сексуальних домаганнях до неповнолітніх.

Ватикан наполягає, що рішення остаточне і не може бути оскаржене.

Як зазначає СNN, Маккерік став найбільш високопоставленим католицьким священником, якого покарали за сексуальні домагання, за останні десятиліття.

Раніше МакКеррік, який наполягає на своїй невинності, був виведений зі складу колегії кардиналів.

Папа Римський Франциск в липні минулого року наказав Маккерріку дотримуватися «молитовну і покаянну життя на самоті», на що 88-річний колишній кардинал погодився.

При цьому сам Франциск став об’єктом критики – колишній представник Ватикану в США архієпископ Карло Марія Віган звинуватив понтифіка в тому, що він кілька років не звертав уваги на звинувачення на адресу Маккерріка, який довгі роки був одним з найвпливовіших представників Римо-католицької церкви в США.

Через кілька днів у Ватикані відбудеться зустріч ієрархів католицької церкви, присвячена заходам щодо запобігання сексуального насильства і домагань до дітей з боку священиків.