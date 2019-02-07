Гуайдо попросив папу Римського допомогти у врегулюванні конфлікту в Венесуелі

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо в ефірі телеканалу Sky TG24 звернувся до папи Римського Франциска з проханням допомогти у врегулюванні конфлікту в країні.

Гуайдо уточнив, що такі люди, як понтифік, можуть вплинути на проведення вільних виборів. Політик також сказав, що був би радий прийняти Франциска в Венесуелі, і нагадав про те, що понтифік Іван Павло II відвідував країну 25 років тому.

Раніше з проханням допомогти в налагодженні діалогу до папи Римського звернувся президент Венесуели Ніколас Мадуро.

Папа Римський Франциск не виключив посередництва Ватикану у кризі в Венесуелі, однак лише у тому випадку, якщо про це попросять обидві сторони.

23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційної й економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентомкраїни.

Гуайдо заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні 2018 року оголосив про свою перемогу на президентських виборах у Венесуелі і 10 січня розпочав свій другий термін, не здатний виконувати обов’язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Гуайдо підтримали США, Канада, Ізраїль, майже всі країни Латинської Америки, Європарламент та 10 країн Європейського союзу. В українському МЗС заявили, що Київ визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели – Національної асамблеї (парламенту), а також лідером демократичної опозиції.

Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.​

Мадуро, який прийшов до влади 2013 року, після смерті його попередника Уго Чавеса, критикували за порушення прав людини і його підхід до економіки країни.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей виїхали з країни в пошуках роботи.