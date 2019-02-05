Десятки тисяч людей прийшли на першу месу папи Римського в Абу-Дабі

Десятки тисяч людей прийшли на месу папи Римського Франциска в Абу-Дабі, першу літургію понтифіка на Аравійському півострові.

Богослужіння відбулося на стадіоні Zayed Sports City в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі.

За оцінками влади ОАЕ, на месу 5 лютого зібралися понад сто тисяч людей.

Папа Римський відправив месу італійською мовою, її за допомогою субтитрів перекладали арабською й англійською.

5 лютого папа залишив ОАЕ, де перебував від 3 лютого, ставши таким чином першим понтифіком, який відвідав Аравійський півострів. Він назвав свою поїздку можливістю написати «нову сторінку в історії відносин між релігіями».

Об’єднані Арабські Емірати є домом для майже мільйона римо-католиків, більшість із яких прибули з Філіппін або Індії.

Перш ніж вирушити в ОАЕ, керовану сунітами, папа Франциск закликав сторони конфлікту в Ємені поважати угоду про перемир'я, наголосивши на тяжкому становище людей у цій країні, чий крик про допомогу «піднімається до Бога».

Військові ОАЕ є частиною міжнародної коаліції на чолі з Саудівською Аравією, яка в Ємені протистоїть шиїтським повстанцям руху «Аль-Хуті». Коаліція має на меті відновити в країні владу міжнародно визнаного уряду.