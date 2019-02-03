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03 Лютий 2019, Київ 22:09
Новини | Міжнародні

Папа Римський прибув до ОАЕ з історичним візитом

Папа Римський Франциск

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Папа Римський Франциск прибув 3 лютого до Об'єднаних Арабських Еміратів, ставши таким чином першим понтифіком, який відвідав Аравійський півострів. Він назвав свою поїздку можливістю написати «нову сторінку в історії відносин між релігіями».

Папа планує 4 лютого взяти участь у міжрелігійній конференції, а також зустрітися з одним із лідерів сунітської гілки ісламу – шейхом Ахмедом аль-Тайєбом, верховним імамом мечеті Аль-Азхар у Єгипті.

5 лютого папа Франциск очолить месу, в якій очікується участь до 120 тисяч людей. Об’єднані Арабські Емірати є домом для майже мільйона римо-католиків, більшість із яких прибули з Філіппін або Індії.

Перш ніж вирушити в ОАЕ, керовану сунітами, папа Франциск закликав сторони конфлікту в Ємені поважати угоду про перемир'я, наголосивши на тяжкому становище людей у цій країні, чий крик про допомогу «піднімається до Бога».

Військові ОАЕ є частиною міжнародної коаліції на чолі з Саудівською Аравією, яка в Ємені протистоїть шиїтським повстанцям руху «Аль-Хуті». Коаліція має на меті відновити в країні владу міжнародно визнаного уряду.

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