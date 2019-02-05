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05 Лютий 2019, Київ 14:53
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Перша в історії літургія папи Римського на Аравійському півострові – відео

Перша в історії літургія папи Римського на Аравійському півострові – відео
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Десятки тисяч людей прийшли на месу папи Римського Франциска в Абу-Дабі, першу літургію понтифіка на Аравійському півострові. Богослужіння відбулося 5 лютого на стадіоні Zayed Sports City в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі. За оцінками влади ОАЕ, на месу зібралися понад сто тисяч людей. Папа Римський відправив месу італійською мовою, за допомогою субтитрів її перекладали арабською й англійською. 5 лютого папа залишив ОАЕ, де перебував від 3 лютого, ставши таким чином першим понтифіком, який відвідав Аравійський півострів. Він назвав свою поїздку можливістю написати «нову сторінку в історії відносин між релігіями». (Відео Reuters)

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