Коломойський про потенційну відставку Луценка: «а чим він заважає?»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко має продовжити працювати принаймні до виборів до Верховної Ради. Таку думку в інтерв’ю «РБК-Україна» висловив бізнесмен Ігор Коломойський.

«Моя думка – я б залишав, до наступної Ради точно… А чим він заважає? Я не даремно ставлю питання, кому він заважає. Бачиш, ти вже автоматично став заручником своїх висловлювань передвиборних або якихось ідеологем про нові обличчя. Ну дайте нове обличчя на генпрокурора», – каже Коломойський.

21 квітня після оголошення попередніх результатів виборів президента Володимир Зеленський назвав Луценка «старою командою» і заявив, що буде призначати нових людей.

6 травня Луценко сказав, що «не бачить» підстав для своєї відставки. Генеральний прокурор розповів, що готовий до співпраці із Зеленським, але переговорів із його командою не веде. Луценко перебуває на своїй посаді з травня 2016 року.