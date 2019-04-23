Хто за президента Зеленського має очолити Генпрокуратуру?

Гість програми «Ваша Свобода»: Сергій Горбатюк, заступник начальника Головного слідчого управління – начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ

Що зараз відбувається в ГПУ? Що відбудеться з обранням нового президента країни? Чи дійсно ГПУ зміниться досить швидко і докорінно?

Віталій Портников: Пане Горбатюк, як ви вважаєте?

За якими принципами, які пропагує керівництво ГПУ, як з початку каденції цього генпрокурора, так не повинно бути

– Я точно знаю, що вона має змінюватися. Тому що так, як вона працює на теперішній час, за якими принципами, які пропагує керівництво ГПУ, як з початку каденції цього генпрокурора, так не повинно бути. Закон, нагляд за яким здійснює прокуратура за іншими правоохоронними органами, щоб вони дотримувалися закону – порушення закону йдуть саме від ГПУ, від генпрокурора. І це нонсенс! Якісні зміни в правоохоронній системі можливі, в першу чергу починаючи з прокуратури.

– Хто має бути керівником ГПУ в нових умовах? Свого часу, коли затверджували Юрія Луценка, змінювали ціле законодавство під обрання нового генпрокурора, щоб це призначення було політичним. І чи ви самі маєте амбіції генпрокурора?

Призначений генпрокурор має бути віддалений від будь-яких політичних сил, професійним, порядним, який не має історій стосовно корупції. Реформа досягне результату, якщо буде конкурс на посаду генпрокурора

– Це перша помилка, якої треба уникнути при зміні генпрокурора. Призначений генпрокурор має бути віддалений від будь-яких політичних сил, у першу чергу повинен бути професійним, порядним, який не має ніяких історій стосовно корупції. Реформа суттєво досягне результату, якщо буде проведений конкурс на посаду саме генпрокурора.

Я хочу змін в ГПУ. Вже суттєво можна досягти результату. Якщо керівник бажатиме, щоб закон був на першому місці, а не чиїсь вказівки, забаганки, прохання. Я хотів би цього досягти, в тому числі і на посаді генпрокурора, якщо б мені довірили цю посаду. Хоча слід зазначити, що законодавці підготувалися і просто прихід на посаду генпрокурора нічого не змінить – величезна кількість призначень віддана на відкуп Дисциплінарно-кваліфікаційній комісії (притягнення до відповідальності виключно через них, звільнення).

– Закінчується каденція Петра Порошенка. Всі ці 5 років говорили про необхідність того, щоб зрозуміти, що відбулося на Майдані у 2013–2014 роках. Змінилося стільки генпрокурорів за цей час. І я досі змушений ставити запитання... Це вже мені починає нагадувати моїх колег, які роками ставили запитання про те, що відбулося з Георгієм Гонгадзе. І досі немає відповіді на це запитання з точки зору замовників.

– Дані, які встановило слідство, але додаючи при цьому «підозрюються», за результатами повідомлень про підозру – більше 450 особам. Щоб це зробити як встановлений факт, потрібен вирок суду. Найбільша проблематика на сьогодні якраз з цими питаннями. Обвинувальних актів направлено до суду стосовно 290 осіб, а вироків маємо лише 52. Справи розглядаються 2, 3, 4 роки, 4,5 роки. І у більшості з цих справ не видно перспектив, коли воно закінчиться. Можливо, за виключенням справи, що стосується подій 20 лютого. На сьогодні не було жодних ознак, які дозволяли б оптимістично дивитися на зрушення цього процесу.

Під час дій на Майдані найгіршим проявом було те, що злочини вчиняли правоохоронці. Тобто, які отримують зарплату, які мають захищати. Це сталося тому, що наслідком був негативний відбір, коли на посади призначалися не за професійним принципом, а наскільки людина вірою і правдою служитиме тому чи іншому керівнику. Такі особи, не дивлячись на закон, виконували вказівки злочинні, у тому числі доходячи і до вбивств. Коли б розслідування майданівських справ завершувалося б вироками, де особи отримують реальні міри покарання, у першу чергу правоохоронці, то наступний керівник не може віддати наказ, що піди туди і зроби те, що я хочу. Це бажання мати керованість правоохоронними органами у власних інтересах чи політичних кіл.

– Хтось вам персонально заважав, не давав можливості займатися розслідуванням з політичної саме еліти України?

Луценко забирав провадження, де слідчі встановлювали і збирали докази стосовно тих чи інших високопосадовців

– У першу чергу це генпрокурор. У корупційних справах стосовно колишніх високопосадовців – так, персонально (заважав розслідуванню – ред.). Починаючи з шостого дня перебування на своїй посаді, він почав приймати рішення, якими забирав провадження, де слідчі встановлювали і збирали докази стосовно тих чи інших високопосадовців. Таким чином забрана справа за підозрою Клименка, Злочевського, по так званих «вишках Бойка», абсолютно заблокував завершення розслідування за підозрою Лукаш, по окремому епізоду стосовно Присяжнюка, щодо Захарченка, економічний епізод. Якщо брати рішення, які нами оскаржувалися, то більше 50 проваджень.

У справах майданівських – безпосереднє втручання було те, що в 2016 році скоротив наполовину підрозділ. Справи ще не завершені, а скорочується. А пряме втручання у справи появилося у 2018 році. Це розслідування справи за підозрою одного з протестувальників у вбивстві правоохоронців, де була змінена свавільно група прокурорів, поставлена заступник генпрокурора, яка змінила повідомлення про підозру, не дивлячись на зібрані докази. І про події біля хмельницької СБУ, де Військова прокуратура закрила. Слідчі управління по новому розслідували злочин, зібрали докази, повідомили про підозру. Після цього генпрокурор приймає рішення вернути назад у Військову прокуратуру.

– Пане Горбатюк, те, що відбувається у судах останні тижні, дає можливість припускати, що судова система запрацює?

Реформи правосуддя не відбувається. Відбувається намагання взяти під контроль ту судову гілку влади через Вищу раду правосуддя

– Реформа правосуддя не відбувається. Відбувається намагання взяти під контроль ту судову гілку влади через Вищу раду правосуддя. Якщо говоримо про недоліки під час судового розгляду, порушення закону слідчими суддями, то ми направляли біля 30 скарг на такі дії, щоб ці справи рухалися швидше. У жодній Вища рада правосуддя не прийняла рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Використовуючи навіть такі методи, як 7-8 місяців не розглядають скаргу, дозволяють судді звільнитися, а після того нам відмовляють, кажуть, що не будемо розглядати, бо суддя – вже не суддя. Деякі судді вказували на те, що коли вони приймають якісь рішення щодо проведення обшуків в судах, то отримують посили від Вищої ради правосуддя про те, що для них це може закінчитися погано. Це свідчить про те, що хтось хоче керувати судовою системою для прийняття тих чи інших рішень.

– Пане Горбатюк, ви можете зараз загальну картину описати, без прізвищ, того, що відбулося з розстрілом людей на Майдані?

– Це було намагання утримати владу зі сторони колишніх представників, які підозрюються в організації і протидії правоохоронців і «тітушок», зібрані докази, які викривають їх у цьому. З іншого боку, це також є сприяння зі сторони представників Російської Федерації, які всіляко підтримували саме силовий спосіб. Це консультування представників ФСБ, які приїздили. Це поставка світлошумових, газових гранат, які не пройшли жодних експертних досліджень в Україні. Велика кількість осіб отримала поранення. І це підведення під розв’язування цієї проблеми шляхом проведення АТО.

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Не можна відкинути також, але остаточну оцінку ще не дали – це стосовно можливих провокаційних дій тих чи інших третіх сил, які підштовхували саме до більш тяжких наслідків. Є вбивства і правоохоронців, безпосередньо і 20 лютого, після чого вийшла спецрота «Беркуту» і здійснила розстріли протестувальників. Є перевірка того, чому відбулися ці попередні вбивства правоохоронців. Питання в тому, чи це за вказівкою чиєюсь, чи це якісь стихійні події. Ми це перевіряємо...

У нас немає повної довіри до показань правоохоронців. Більшість допитаних як зі сторони МВС, так і зі сторони СБУ, не дають повних свідчень, що не дозволяє скласти однозначні висновки.