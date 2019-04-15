ГПУ: підозрюваного у вбивстві головного редактора Forbes не передавали Росії

Україна наразі не передавала Росії Магомеда Дукузова, підозрюваного в убивстві головного редактора російської версії журналу Forbes Пола Хлебнікова, повідомила Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Радіо Свобода, яка надійшла 15 квітня.

У відомстві зазначили, що ГПУ ухвалила рішення видати Дукузова 8 листопада 2017 року.

«Однак фактичну передачу вказаної особи відстрочено до ухвалення остаточного рішення в кримінальному провадженні за обвинувачення Дукузова М. І. у вчиненні злочинів на території України, відбуття покарання за вироком українського суду чи звільнення від покарання з будь-яких законних підстав», – розповіли Радіо Свобода в ГПУ, не уточнивши, про які саме злочини йде мова.

Станом на 11 квітня остаточне рішення в цьому кримінальному провадженні не прийнято, а тому доручення на фактичну передачу Дукузова до Росії не надавали.

9 квітня російські ЗМІ з посилання на доповідь генерального прокурора Росії Юрія Чайки Раді Федерації повідомили, що Україна ухвалила рішення видати Росії Магомеда Дукузова, обвинуваченого в убивстві Хлебнікова.

За версією слідства, 9 липня 2004 року Дукузов вбив Хлебніков у столиці Росії Москві, діючи з корисливих мотивів та за наймом.