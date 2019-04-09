ГПУ не підтверджує інформацію про екстрадицію до Росії підозрюваного у вбивстві журналіста Хлебнікова

Генеральна прокуратура України не заперечує і не підтверджує інформацію про екстрадицію до Росії підозрюваного в причетності до вбивства у 2004 році головного редактора російської версії журналу Forbes Пола Хлебнікова.

«Вперше чую», – заявила речниця генерального прокурора Лариса Сарган у коментарі Радіо Свобода.

Вона запропонувала написати інформаційний запит.

9 квітня російські ЗМІ з посилання на доповідь генерального прокурора Росії Юрія Чайки Раді Федерації повідомили, що Україна ухвалила рішення видати Росії Магомеда Дукузова, обвинуваченого в убивстві Хлебнікова.

За версією слідства, 9 липня 2004 року Дукузов вбив Хлебніков у столиці Росії Москві, діючи з корисливих мотивів та за наймом.