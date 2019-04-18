ГПУ: суд скасував зняття арешту з рахунків банку Януковича-молодшого

Шевченківський районний суд Києва 18 квітня ухвалив рішення відмовити у знятті арешту з рахунків, відкритих у «Всеукраїнському банку розвитку», що належав Віктору Януковичу-молодшому. Про це повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Щойно суддя Шевченківського райсуду Є. Мартинов ухвалив відмовити у знятті арешту з ряду рахунків банку «ВБР»!», – вказала Сарган у Facebook.

Увечері 17 квітня інша суддя Шевченківського районного суду Києва Оксана Голуб своєю ухвалою скасувала арешт рахунків у «Всеукраїнському банку розвитку».

«Всеукраїнський банк розвитку» був заснований сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром.

У січні 2016 року Вищий адміністративний суд підтвердив, що НБУ правомірно відніс «Всеукраїнський банк розвитку» до категорії неплатоспроможних у листопаді 2014 року. Пізніше, в грудні 2015 року, НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку.

Олександр Янукович намагався оскаржити рішення НБУ в Печерському суді, проте суд не задовольнив його позовні вимоги. Згодом Верховний суд України також визнав вимоги Януковича-молодшого безпідставними.