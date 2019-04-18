Порошенко попросив СБУ і ГПУ перевірити, чи не було рішення суду щодо «Приватбанку» неправосудним

Президент України Петро Порошенко звернувся до Служби безпеки України і Генеральної прокуратури з проханням перевірити правосудність рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо націоналізації «Приватбанку». Таку заяву він зробив, підбиваючи підсумки засідання Ради національної безпеки і оборони щодо цього рішення.

Перед цим Порошенко підтримав пропозицію міністра юстиції Павла Петренка звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для прискорення реформування і оцінки судів першої інстанції, в тому числі – Окружного адміністративного суду.

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«Звертаюсь із проханням до Служби безпеки України, Юрій Віталійович (генеральний прокурор Луценко – ред.) – до вас, із проханням оцінити після завершення всіх необхідних судових процедур підстави для вивчення можливості порушення кримінальної справи за неправосудне рішення, яке було здійснене суддями, які винесли ці позиції, не втручаючись у аналіз цього рішення по суті», – сказав Порошенко.

Він також доручив Міністерству закордонних справ поінформувати міжнародні організації – Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, представників країн «Великої сімки» – щодо, за його словами, «мотивації колишніх акціонерів і їх політичних представників для кроків із дестабілізації політичної ситуації» в Україні.