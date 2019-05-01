США: Мюллер незадоволений трактуванням його звіту очільником Мін’юсту

Спеціальний прокурор із розслідування російського втручання у вибори в США Роберт Мюллер поскаржився на 4-сторінкове резюме очільника Мін’юсту Вільяма Барра Конгресу за доповіддю Мюллера щодо розслідування. Мюллер заявив, що Барр не зміг «повною мірою відобразити контекст, природу і зміст» висновків його команди, повідомляють американські США.

The Washington Post повідомила, що відповідного листа із невдоволенням Мюллер надіслав Барру після того, як останній 24 березня оприлюднив резюме, в якому вказав, що Мюллер не знайшов жодних доказів змови між кампанією президента Дональда Трампа і Росією. Барр також заявив, що Мюллер не дійшов висновку, чи перешкоджав Трамп правосуддю.

Associated Press наводить слова представника Міністерства юстиції Керрі Купец про те, що Мюллер «висловив розчарування» Барру з приводу «відсутності контексту» в резюме.

1 травня відбудуться слухання в судовому комітеті Сенату, на яких Вільям Барр відповідатиме на запитання про розслідування Мюллера.

The Washington Post цитує слова Мюллера, який пише в листі, що «наразі громадськість не розуміє критичних аспектів результатів нашого розслідування».

«Це загрожує підірвати головну мету, для якої Департамент призначив спеціального прокурора – забезпечити цілковиту впевненість громадян в результатах розслідувань», – додав Мюллер.

Доповідь Мюллера: підтвердження втручання Росії та потенційні проблеми для Трампа

Резюме Барра передувало публічній публікації відредагованої версії 448-сторінкового звіту Мюллера 18 квітня. Демократи скаржилися, що Барр навмисно применшує суть висновків.