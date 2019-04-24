Розслідування втручання Росії нашкодило США більше, ніж дії Кремля – радник Трампа

Старший радник Білого дому Джаред Кушнер, який є зятем президента США Дональда Трампа, заявив 23 квітня, що розслідування втручання Росії в президентські вибори США 2016 року завдало більшої шкоди країні, ніж саме втручання. За словами Кушнера, розслідування так званого «російського сліду» і всі пов'язані з цим припущення зробили сильніший вплив на американську демократію, ніж «пара рекламних роликів на Facebook».

Говорячи «пара рекламних роликів», він, очевидно, мав на увазі дані про російську пропагандистську кампанію в американських соціальних мережах на користь Дональда Трампа. Підозри про масштабне російське втручання в американську президентську кампанію дали початок майже дворічному розслідуванню спецпрокурора Роберта Мюллера, результати якого були оприлюднені кілька днів тому.

Спецпрокурор змови не виявив, але залишив відкритим питання про можливе перешкоджання правосуддю з боку президента Трампа. Мюллер дійшов висновку, що, хоча Москва активно прагнула допомогти Трампу перемогти на виборах 2016 року, представники його виборчого штабу або не знали про ці зусилля, або повною мірою не усвідомлювали їх.

Соціальна мережа Facebook провела власне розслідування російського втручання на своїй платформі і дійшла висновку, що не більш як 10 мільйонів американських виборців побачили саме в цій мережі російську рекламу на користь Трампа.

Кушнер був фігурантом кількох епізодів у 448-сторінковому звіті Мюллера. Найвідоміший з них – зустріч найближчих радників Дональда Трампа, серед яких був і Кушнер, в червні 2016 року в хмарочосі Trump Tower у Нью-Йорку з російським юристом Наталією Весельницькою. Весельницька стверджувала, що може надати штабу Трампа компромат на кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Згодом виявилося, що сама Весельницька такої інформації не мала.