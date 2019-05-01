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01 Травень 2019, Київ 21:09
Новини | Міжнародні

Міністр юстиції США виступив на захист свого трактування «доповіді Мюллера»

Вільям Барр, архівне фото

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Міністр юстиції США Вільям Барр виступив на захист свого трактування змісту доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідував втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року і можливу змову президента Дональда Трампа чи працівників його виборчої кампанії з Росією.

Він заявив про це на слуханні в комітеті з питань судочинства Сенату, на якому демократи намагалися наголосити на розбіжностях між змістом доповіді і її характеристикою, яку подав Барр.

Напередодні нинішнього слухання інший комітет Конгресу, комітет із питань судочинства Палати представників, оприлюднив листа Мюллера до Барра, в якому спецпрокурор поскаржився, що короткий чотиристорінковий виклад змісту його 448-сторінкової доповіді міністром «не повністю охопив контекст, природу і суть» висновків слідчої групи. У листі, датованому 27 квітня, Мюллер наголошує: «Громадськість зараз збита з пантелику стосовно критичних аспектів результатів нашого розслідування».

Цей лист і нинішній виступ Барра посилили суперечки навколо доповіді Мюллера, яка – з деякими вилученими частинами – була оприлюднена 18 квітня. Доповідь підтвердила висновки спецслужб США, що Росія втручалася у вибори 2016 року, а також задокументувала намагання Трампа підірвати це розслідування. Але, як заявив Мюллер, достатніх свідчень того, щоб Трамп і його команда вчинили злочин, немає.

Іще напередодні оприлюднення доповіді Барр подав чотиристорінковий виклад її змісту, і демократи заявили, що міністр спотворив цей зміст – адже він заявив, ніби Мюллер не дійшов висновку, чи Трамп перешкоджав правосуддю. Останній лист Мюллера до Барра теж суперечить такому трактуванню з боку міністра. «Це загрожує підірвати головну мету, заради якої Міністерство юстиції призначило спеціального прокурора – гарантувати повну довіру громадськості до результатів розслідування», – мовиться в листі.

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