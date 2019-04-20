Російське посольство у США відповіло на доповідь Мюллера доповіддю про «русофобію» 

Посольство Росії в США опублікувало 120-сторінкову доповідь «Рашагейт-істерія: Справа про серйозну русофобію», у якому зібрані приклади необґрунтованого звинувачення у втручанні в президентські вибори в Сполучених Штатах в 2016 році. Посольство закликало відмовитися від подібних звинувачень, повідомляє телеканал Сurrent time.

Доповідь розділений на теми, кожна з них складається з двох частин: «Приклади істерії» з прикладами безпідставних, на думку посольства, звинувачень проти Росії, і «Реальність», де наведені заяви МЗС Росії і публікації, які підтримують позицію російської сторони.

«Минуло майже три роки з того часу, як в американських ЗМІ з’явилися перші фальшиві новини на тему російського втручання і змови, які були вперше запущені з метою дискредитації кандидатури Дональда Трампа, а потім саботажу його діяльності на посаді, включаючи спроби стабілізувати відносини Росії і США», – йдеться в доповіді.

У доповіді також наголошується, що розслідування Мюллера не виявило, на думку авторів, ніяких реальних доказів на підтримку заяв про кібератаки з Москви і спроб «підірвати демократію».

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Міністр юстиції США Вільям Барр 18 квітня заявив, що розслідування, проведене спеціальним прокурором Робертом Мюллером, виявило докази того, що Росія намагалася втрутитися в президентські вибори у США 2016 року.

Тим не менш, Барр зазначив, що розслідування не виявило доказів того, що президент США Дональд Трамп або ж члени його кампанії вступали з Росією у змову з метою реалізації втручання у вибори.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відкинув наведені в доповіді докази, наголосивши, що в Кремлі не приймають звинувачень у втручанні.