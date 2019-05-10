Замість «підтримки Клінтон» – «корупція»: справа Ситника отримала несподіваний розвиток

Генпрокуратура чекає від очільника НАБУ Артема Ситника пояснень щодо його відпочинку в одному з мисливських угідь на Рівненщині, під час якого міг бути зроблений скандальний запис, що став підставою для порушення щодо нього справи про можливе втручання у вибори президента США 2016 року. Інакше, зазначають у ГПУ, Ситнику може загрожувати справа з «протоколом про корупцію, який виписується МВС і розглядається судом»​.

Ця історія бере свій початок від 14 березня 2019 року.

Того дня народний депутат Борислав Розенблат заявив про наявність у нього «беззаперечних доказів» щодо «скоєння злочину директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником у сфері основ національної безпеки».

«У мене є достеменна інформація про те, що керівник нашого НАБУ пан Ситник дійсно зливав інформацію щодо «чорної бухгалтерії» на користь кандидата від демократів Гілларі Клінтон... Це державна зрада», – заявив Розенблат в ефірі одного з телеканалів.

Згаданий аудіозапис він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Того ж дня в ефірі політичного ток-шоу «Право на владу» генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ вже отримала від Розенблата відповідну заяву.

«Для мене було шоком, що Розенблат хоче робити заяву про скоєний злочин. Чия б чотиринога тварина мичала», – іронічно зазначив він тоді.

За словами Луценка, Генпрокуратура зареєструвала за цим фактом кримінальне провадження, хоч перспектива і «не дуже велика»

«Плівка, отримана незаконно, не буде доказом у жодному суді. Ми це розуміємо», – наголошував генпрокурор і додавав, що Державне бюро розслідувань розпочне її обробку вже 16 березня.

Утім, у самому ДБР за цю справу щодо Ситника взялися лише 28 березня.

«Ми тільки починаємо слідчі дії в цьому кримінальному провадженні», – заявив тоді на брифінгу директор Держбюро Роман Труба.

Про що плівка Розенблата і до чого тут Манафорт?

На запису, наданому Бориславом Розенблатом Генпрокуратурі як доказ у справі очільника НАБУ, фігурують три голоси. Один з них нагадує голос Артема Ситника.

Саме він розповідає іншим двом про те, що під час виборчої кампанії в США «допомагав Гілларі».

«У Трампа внутрішні питання домінують над зовнішніми, а Гілларі з тих політиків, які (відстоюють –​ ред.) гегемонію Америки у світі. Для нас це було б краще», – говорить на поширеному Розенблатом аудіозаписі голос, схожий на Ситника.

Далі цей голос зазначає, що в його розпорядженні були матеріали справи «чорної каси» Партії регіонів і натякає, що завдяки ним він допомагав штабу Клінтон.

«Я ж коли «чорну бухгалтерію» розслідував, ми ж оприлюднили дані Манафорта, якого посадили», – говорить голос, схожий на Ситника.

Із кінця весни до кінця літа 2016 року Пол Манафорт очолював виборчу кампанію Дональда Трампа, а до того тривалий час виступав радником української Партії регіонів та її лідера Віктора Януковича.

У «тіньовій бухгалтерії» Партії регіонів, де фігурує і його прізвище, йдеться про приховані виплати на загальну суму близько 2 мільярдів доларів.

Саме витік записів цієї «амбарної книги» у ЗМІ США і став причиною відсторонення Манафорта від виборчої кампанії Трампа. Окрім того, ця інформація лягла в основу одного з ключових обвинувачень у розслідуванні змови з Росією, що переслідує Трампа протягом останніх двох з половиною років.

Про те, що очільник НАБУ Артем Ситник міг допомагати Гілларі Клінтон під час президентських виборів у США у 2016 році заявив у березні і голова САП Назар Холодницький.

«У мене в 2016 році була з ним розмова на конференції в Панамі, де він теж казав, що хотів допомогти Гілларі, на моє запитання де ти, а де Гілларі, відповіді не було», – повідомив Холодницький, коментуючи оприлюднений Розенблатом аудіозапис.

Що каже сам Ситник?

У самому ж Національному антикорупційному бюро ще 22 березня заявили, що не збирали і нікому не передавали жодних доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта.

«Компетенція НАБУ – викриття та притягнення до відповідальності саме українських топ-посадовців…. Генеральний прокурор добре обізнаний із цим фактом, адже всі матеріали розслідування «чорної бухгалтерії» Партії регіонів (крім епізоду стосовно дій колишнього голови Центральної виборчої комісії України, слідство у якому призупинено прокурорами САП) ще в червні 2017 року передані до Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ для подальшого слідства», – наголосили у НАБУ.

Сам Ситник називає справу про своє можливе втручання у президентські вибори США 2016 року «спекуляцією, яка йде ще з початку 2017 року», після оголошення їхніх результатів.

Окрім того він наголошує: «Жодних офіційних листів чи міжнародно-правових доручень до будь-якого правоохоронного органу чи іншого державного органу США нами не направлялось, на відміну від Генеральної прокуратури, тому що, наскільки я знаю, ГПУ якраз і зверталася до Сполучених Штатів з приводу пана Манафорта».

А ще очільник НАБУ додає, що Манафорт не був суб'єктом, підслідним НАБУ.



Ці заяви він зробив у п’ятницю, 10 травня, прийшовши на допит до ГПУ.

Утім, сам допит «по суті не відбувся». Усе через те, що у справі очільника НАБУ з’явився новий ракурс.

«Корупційний» поворот

У Луценка зазначають: проблем із можливим втручанням у президентські вибори США у Ситника немає.

«Можливо вони лежать у моральній площині, але точно не в юридичній», – наголошують у ГПУ.

Водночас є інший нюанс.

«Розмови про те, що він нібито хоче підтримати Гілларі Клінтон і не хоче підтримати Дональда Трампа, він вів в одній із мисливських баз відпочинку на території Рівненської області. Слідчі ДБР встановили, що за відпочинок своєї родини та родини друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити достатньо велику суму готівкою», – заявляють у Генпрокуратурі.

Саме щодо цього аспекту голова НАБУ і мав бути допитаний у п’ятницю, 10 травня, але «по суті допит не відбувся».

«На початку допиту директор НАБУ заявив про те, що бажає давати покази власноручно (ч. 7 ст. 224 КПК), і для цього йому необхідний час для викладення показів власноручно та надання підтверджуючих покази документів. Заява відображена в протоколі та на цьому слідча дія завершена», – повідомили у ГПУ.

Тепер, якщо Ситник не надасть документальних спростувань інформації про відпочинок своєї родини та родини друзів на Рівненщині, то йому погрожують справою з «протоколом про корупцію, який виписується МВС і розглядається судом».

Скандальний відпочинок

Напередодні цих подій – 8 травня – видання «Обозреватель» опублікувало матеріал, у якому стверджує, що Ситник та його родина у «затишному мисливському угідді «Поліське-Сарни» Рівненської області» (де ймовірно був зроблений запис, наданий Розенблатом як доказ до ГПУ) відпочивали «неодноразово» і «абсолютно безоплатно».

«Усі розваги, оренду будиночків в угіддях, їжу і напої оплачує його добрий і дуже заможний товариш Надейко Микола Миколайович», – стверджується у матеріалі журналістів, які також наводять слова нібито самого Надейка, котрий зазначає, що відпочинок Ситнику і родині він, мовляв, організовував на його ж прохання.

​«Просто не можу відмовити своєму другові. Він і його сім'я – мої гості», – цитує Надейка «Обозреватель».

Журналісти стверджують: «Микола платить за рахунками за свого антикорупційного друга: в середньому по 100 тисяч гривень за дозвілля, не рахуючи закуплених продуктів, напоїв, розбитої техніки».

Сам Артем Ситник цю інформацію поки що не прокоментував.

Можливе втручання у вибори США у 2016-му і Зеленський

Тим часом видання New York Times пише про те, що особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані їде до Києва, щоби зустрітися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським і заохотити його дізнатися більше щодо двох справ, які мають велике значення для Трампа.

Одна із цих справ якраз і стосується розслідування спеціального прокурора щодо втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

Журналіст NYT припускає, що поїздка Джуліані є частиною зусиль команди Трампа «дискредитувати розслідування спеціального прокурора; підважити справу проти колишнього голови передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта; і потенційно нашкодити Байдену, який оголосив про намір боротися за участь у виборах президента 2020 року від Демократичної партії».

Водночас, за словами Джуліані, офіційно з боку Зеленського зустріч ще не підтвердили.

У свою чергу один із представників команди новообраного президента України Олександр Данилюк у коментарі Радіо Свобода заявив, що наразі жодних перемовин з приводу цієї зустрічі з Володимиром Зеленським та його оточенням ніхто не проводив. На уточнююче запитання, чи зустрінеться Зеленський з Джуліані, якщо така пропозиція все ж таки буде оприлюднена, Данилюк відповідати відмовився.