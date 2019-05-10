Директор НАБУ Ситник прийшов на допит в ГПУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник прийшов 10 травня на допит до слідчих в Генеральну прокуратуру. Біля будівлі ГПУ Ситник заявив журналістам, що про повістку дізнався зі ЗМІ і, найімовірніше, може йтися про розголошення інформації з так званої «чорної бухгалтерії Партії регіонів».

«Скоріше за все, це питання саме буде стояти, тому що ця спекуляція йде ще з початку 2017 року, після оголошення результатів виборів президента Сполучених Штатів Америки», – сказав Ситник.

7 травня у Генеральній прокуратурі України повідомили, що викликають директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника на допит 10 травня о 10:00 в справі перевищення службових повноважень.

Артем Ситник ще в серпні 2018 року заявляв, що проти нього відкрили кримінальну справу через втручання у вибори президента США у 2016 році. Ситник зробив таку заяву, коментуючи розслідування щодо очільника кампанії президента США Дональда Трампа і лобіста Віктора Януковича в США Пола Манафорта.