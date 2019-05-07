ГПУ викликає очільника НАБУ на допит

Генеральна прокуратура України викликає директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника на допит як свідка 10 травня, повідомив Радіо Свобода речник ГПУ Андрій Лисенко.
«Виклик на п’ятницю, (10 травня – ред.) 10:00, ч.1 стаття 365 (Перевищення службових повноважень)», – повідомив Луценко.
Інших деталей виклику Ситника Луценко не вказав.
Артема Ситника було призначено директором Національного антикорупційного бюро України указом президента 16 квітня 2015 року.
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