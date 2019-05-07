Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Травень 2019, Київ 15:46
Новини | Політика

ГПУ викликає очільника НАБУ на допит

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

Дивитись коментарі

Генеральна прокуратура України викликає директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника на допит як свідка 10 травня, повідомив Радіо Свобода речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Виклик на п’ятницю, (10 травня – ред.) 10:00, ч.1 стаття 365 (Перевищення службових повноважень)», – повідомив Луценко.

Інших деталей виклику Ситника Луценко не вказав.

Керівник САП Назар Холодницький
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

САП звинувачує НАБУ в помилках під час розслідування злочинів в «оборонці»

Артема Ситника було призначено директором Національного антикорупційного бюро України указом президента 16 квітня 2015 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG