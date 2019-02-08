Бурштин, порти, «справа Онищенка»: про що звітувало НАБУ за півроку

Розслідування «бурштинової справи» та «справи Онищенка» завершено – повідомляє Національне антикорупційне бюро. У своєму звіті за друге півріччя минулого року НАБУ повідомляє, що всього за півроку, агентство передало до суду 32 кримінальні справи щодо збитків на десятки мільярдів гривень. Що ж відбуватиметься з ними потім, на переконання детективів та активістів громадських організацій, буде залежати від успішності створення в Україні спеціалізованого Антикорупційного суду.

У пріоритеті НАБУ – розслідування корупції на державних підприємствах, заявив очільник відомства Артем Ситник, презентуючи звіт про свою роботу за друге півріччя минулого року.

Державні підприємства були і залишаються джерелом політичної корупції у державі

«Державні підприємства були і залишаються джерелом політичної корупції у державі. Лише в одній справі – 247 мільйонів (збитків державі – ред.). Можете собі уявити, яка кількість цих коштів йде на вибори, на лобіювання відповідних законопроектів, формування фракцій у парламенті і таке інше», – зауважив він.

Цифри, що назвав Ситник, стосуються справи про заволодіння коштами підприємства «Адміністрація морських портів», слідство у якій тривало ще з 2015-го. Як зазначив директор НАБУ, розслідування щодо восьми із десяти підозрюваних у цьому провадженні вже передали до суду.

За словами чиновника, також до суду скерована відома «бурштинова справа», фігурантами якої є двоє народних депутатів – Борислав Розенблат і Максим Поляков, також завершено розслідування так званої «справи Онищенка».

«Це такий останній великий шматок тієї справи, у якій фігурував голова Державної фіскальної служби (Роман Насіров – ред.) і цілий ряд інших службовців «Укргазвидобування», що були причетні (за версією слідства – ред.) до розкрадання майже 3 мільярдів гривень. На сьогоднішній день розслідування завершено, і найближчими днями справу передадуть до суду», – заявив Артем Ситник.

У понад третині переданих до суду справ розгляд не розпочато – Ситник

Як мовиться у звіті, всього за період своєї діяльності НАБУ скерувало до судів 176 проваджень, але у 46 із них судовий розгляд ще не розпочали.

Артем Ситник висловлює сподівання, що це виправиться із запуском Антикорупційного суду.

За словами юристки організації «Центр протидії корупції» Олени Щербан, насправді відбір суддів нині вже перебуває на фінальній стадії – і до березня його можуть завершити.

МВФ вимагає максимум у червні вже запустити роботу Антикорупційного суду, і я думаю, влада буде намагатися вкластися у ці строки

«Загалом МВФ вимагає максимум у червні вже запустити роботу Антикорупційного суду, і я думаю, влада буде намагатися вкластися у ці строки. Але фактично можна це зробити і швидше – можна запустити роботу антикорупційного суду вже у квітні, – зауважує вона. – Я думаю, що в перші півроку з моменту запуску вже з’являться перші вироки у цих справах, тому що суд починає роботу, так би мовити, з чистого аркуша. Він зможе призначати засідання хоч кожного дня».

Перебіг конкурсного відбору суддів відстежує, зокрема, українське представництво Transparency international.

За даними організації, станом на 7 лютого Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди із 54 із 71 кандидатів, які пройшли перевірку Громадської ради міжнародних експертів. Решта співбесід має відбутися протягом наступного тижня.

Після цього комісія повинна сформувати рекомендований список відібраних претендентів та спрямувати його до Вищої ради правосуддя, а та – президентові на затвердження.