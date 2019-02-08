НАБУ повідомляє про обшуки в «Аграрному фонді», у компанії заявляють про блокування роботи

У приміщеннях публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» 7 і 8 лютого тривають обшуки, повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Як стверджують в установі, слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням за фактом ймовірної розтрати посадовцями «Аграрного фонду» понад 240 мільйонів гривень протягом 2017-2018 років. За версією слідства, розтрата сталася під час закупівлі, зберігання і пакування добрив.

«НАБУ зверталося до «Аграрного фонду» з вимогою надати тимчасовий доступ до документів, необхідних для розслідування. Однак службовці ПАТ відмовилися виконати рішення суду й не надали документи. Відтак, із метою об’єктивного і всебічного розслідування детективи змушені вилучати їх у примусовому порядку», – пояснюють у прес-службі відомства.

Правоохоронці додають, що керівництво підприємства знало про обшуки заздалегідь, проте нібито не повідомило своїх співробітників. Наразі працівники не можуть потрапити до будівлі і чекають на вулиці.

Радіо Свобода звернулося да «Аграрного фонду» з проханням прокоментувати ці твердження.

Зі свого боку в «Аграрному фонді» дії детективів НАБУ ще напередодні увечері назвали безпідставними. Голова правління компанії Андрій Радченко заявив, що робота підприємства буде відновлена найближчим часом, проте висловлює тривогу щодо ймовірних наслідків обшуків.

«Я завжди сповідував у держкомпанії ідеологію нульової толерантності до будь-яких проявів корупції. Однак у мене викликають занепокоєння сьогоднішні дії антикорупційних органів. Вони ставлять під удар не лише нашу роботу та рівень надходжень дивідендів до держави, а й всю програму підтримки дрібних та середніх фермерів України, кредитування добривами яких здійснює Аграрний фонд», – наводить слова Радченка прес-служба підприємства.

Він додає, що змушений звернутися до президента України, прем’єр-міністра, міністра аграрної політики та продовольства і депутатів Верховної Ради з проханням «взяти під особистий контроль ситуацію, що розгортається сьогодні навколо «Аграрного Фонду».

У 2017 році НАБУ завершили розслідування щодо ймовірного розкрадання цукру, який належав «Аграрному фонду».

«Аграрний фонд» – оператор аграрного ринку, всі акції якого належать Міністерству аграрної політики та продовольства України. Серед видів його діяльності: вирощування зернових, посередництво в торгівлі сільськогосподарською продукцією, оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.