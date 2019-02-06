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06 Лютий 2019, Київ 18:09
Новини | Політика

До НАБУ надішлють висновок про недостовірні дані в декларації депутата Дубневича – НАЗК

Депутат Дубневич міг здійснити правопорушення, передбачене статтею 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації)

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До Національного антикорупційного бюро України надішлють висновок про недостовірні дані в декларації народного депутата Богдана Дубневича з фракції партії «Блок Петра Порошенка», повідомила прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Мова йде про виправлену електронну декларацію про доходи за 2016 рік.

Згідно з повідомленням, Дубневич міг здійснити правопорушення, передбачене статтею 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Богдан Дубневич обирався народним депутатом за 118 виборчим округом у Львівській області. Згідно з підрахунками руху «Чесно», він посідає 34 місце в рейтингу найбагатших депутатів Верховної Ради зі статками в понад 82 мільйони гривень.

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