До НАБУ надішлють висновок про недостовірні дані в декларації депутата Дубневича – НАЗК

До Національного антикорупційного бюро України надішлють висновок про недостовірні дані в декларації народного депутата Богдана Дубневича з фракції партії «Блок Петра Порошенка», повідомила прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Мова йде про виправлену електронну декларацію про доходи за 2016 рік.

Згідно з повідомленням, Дубневич міг здійснити правопорушення, передбачене статтею 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Богдан Дубневич обирався народним депутатом за 118 виборчим округом у Львівській області. Згідно з підрахунками руху «Чесно», він посідає 34 місце в рейтингу найбагатших депутатів Верховної Ради зі статками в понад 82 мільйони гривень.