Суд не захотів зобов’язувати НАБУ розслідувати фінансування американських лобістів Тимошенко із розслідування «Схем»

Солом’янський суд Києва відмовився зобов’язати НАБУ розслідувати можливе незаконне збагачення народної депутатки та кандидатки в президенти Юлії Тимошенко за скаргою від громадської організації «Центр протидії корупції» – на основі даних про витрати на її лобістів у США. Про американських лобістів Юлії Тимошенко журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») розповіли в розслідуванні «Лобісти в подарунок».

​Суддя Олена Букіна, яка розглядала скаргу ЦПК до НАБУ ще 29 грудня 2018 року, вирішила перенести засідання у зв’язку з неявкою представників НАБУ – на 14 лютого 2019 року, що підтверджує аудіозапис засідання.

Утім, згодом засідання було перенесено знову, на більш ранню дату - 14 січня – де і було ухвалено рішення про відмову у задоволенні скарги – через начебто неявку представників ЦПК. Водночас, у ЦПК заявили, що їх не проінформували про зміну дати розгляду справи в суді.

​ГО «Центр протидії корупції» наприкінці 2019 року надіслала заяви до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з копіями документів, що свідчать про імовірно приховані витрати Юлії Тимошенко на послуги американських лобістів.

Як заявляють у ЦПК, правоохоронці мали внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості та розпочати розслідування протягом 24 годин після того, але так цього і не зробили. Після цього представники ЦПК і звернулися до суду.

Суддя Максим Вишняк 28 грудня 2018 року відмовив ЦПК у задоволенні скарги до САП.

15 березня 2018 року американське видання The Hill повідомило, що Юлія Тимошенко у підготовці до президентських виборів найняла американських лобістів, що працювали на кампанію Дональда Трампа.

Фірма Avenue Strategies, яку очолює Беррі Беннетт, подала до Міністерства юстиції США документи, де йдеться про те, що вартість лобістських послуг для Тимошенко складає 65 тисяч доларів на місяць.

Розкрити цю інформацію американські лобісти були змушені у рамках виконання закону FARA – про реєстрацію іноземних агентів. У звіті до Мін’юсту США чітко зазначено – клієнт Тимошенко, колишній прем’єр-міністр України, діє через фірму Two Paths.

Але у її декларації немає статків, що відповідають таким витратам. Відтак, як стверджують у ЦПК, невстановлене походження грошей на послуги американських лобістів може свідчити про можливе незаконне збагачення Тимошенко.

Сама Юлія Тимошенко в коментарі «Схемам» заявила, що не замовляла та не оплачувала послуг фірми Avenue Strategies – компанії, яка, згідно з надісланими до Міністерства юстиції США документами, буде займатися лобістською діяльністю на користь Тимошенко на території Америки.

Вона також стверджує, що їй нічого невідомо про фірму Two Paths LLC (Делавер, США), яка підписала контракт на надання цих послуг в інтересах Тимошенко і зобов’язалась за них сплачувати 65 тисяч доларів щомісяця.