Тимошенко каже, що не знає, хто замовив та оплатив їй лобістів у США

Голова фракції «Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» у парламенті, народний депутат Юлія Тимошенко заявила, що не замовляла та не оплачувала послуг фірми Avenue Strategies – компанії, яка, згідно з надісланими до Міністерства юстиції США документами, буде займатися лобістською діяльністю на користь Тимошенко на території Америки.

Вона також стверджує, що їй нічого невідомо про фірму Two Paths LLC (Делавер, США), яка підписала контракт на надання цих послуг в інтересах Тимошенко і зобов’язалась за них сплачувати 65 тисяч доларів щомісяця. Про це вона повідомила в коментарі журналістам програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Журналісти запитали Тимошенко, чи надавала вона фірмі Two Paths LLC гроші на оплату послуг лобістської фірми Avenue Strategies.

«Категорично – ні (не надавала кошти, – ред.). Я взагалі ці компанії не знаю, не розумію, хто замовляв, як замовляв. Це для мене таке ж питання, як і для вас», – відповіла Юлія Тимошенко.

Згідно з документами з сайту Мін’юсту США, контракт з фірмою Avenue Strategies підписала не сама Юлія Тимошенко, а фірма Two Paths LLC, що діє від її імені.

Також у коментарі «Схемам» Юлія Тимошенко повідомила, що не знайома з керівником лобістської компанії Avenue Strategies, колишнім помічником президента США Дональда Трампа Беррі Беннеттом, який раніше розповів в інтерв’ю виданню The Hill, що працюватиме «лише персонально на Юлію Тимошенко, щоб організувати кілька її візитів» до США.

«Я не знайома з Беррі Беннеттом в принципі. Але якщо він до мене добре ставиться, якщо він готовий якось зі мною співпрацювати чи допомагати, я абсолютно «за», – заявила політик.

Також Юлія Тимошенко підтвердила, що зустрічається з американськими чиновниками. «У нас дуже багато зв’язків. Це зв’язки дружні. Це зв’язки людей, які власне дуже добре дивляться на Україну, ми любимо Україну і працюємо для України», – заявила лідерка «Батьківщини». Утім, вона зазначила, що грошей за ці зустрічі не платить: «Категорично – ні».

У той же день, коли Юлія Тимошенко погодилась на коментар для програми «Схеми» після декількох відмов, на сайті видання «Обозреватель» з’явилась новина із заявою від компанії Two Paths LLC. У ній йдеться про те, що сама лідерка «Батьківщини» начебто не має жодного відношення до фінансування послуг лобістів, а гроші за них заплатять небайдужі люди. Хто саме – не вказано.

Оплата сторонніми особами послуг для посадовців законодавством трактується як подарунок, зазначають юристи. При цьому закон України «Про запобігання корупції» забороняє народним депутатам одержувати подарунки від юридичних або фізичних осіб, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум (3 723 гривень станом на березень 2018 року).

Якщо Юлія Тимошенко вже дізналася про факт оплати її лобістських послуг сторонніми особами, то щоб не порушити закон, вона має відмовитися від цього подарунку, пояснює юристка ГО «Центр протидії корупції» Олена Щербан.

«Тепер вона повинна або відмовитися офіційним листом від такого коштовного подарунку, або просити деталі, щоб задекларувати. Якщо вона не відмовляється від нього, то це адміністративне правопорушення. І тоді, коли вона свідомо такий подарунок приймає, треба з’ясовувати – чи немає ознак неправомірної вигоди, адже колись її можуть попросити віддячити за це», – каже Щербан.

15 березня американське видання The Hill повідомило, що Юлія Тимошенко у підготовці до президентських виборів найняла американських лобістів, що працювали на кампанію Дональда Трампа.

Фірма Avenue Strategies, яку очолює Беррі Беннетт, подала до Міністерства юстиції США документи, де йдеться про те, що вартість лобістських послуг для Тимошенко складає 65 тисяч доларів на місяць.

Розкрити цю інформацію американські лобісти були змушені у рамках виконання закону FARA – про реєстрацію іноземних агентів. У звіті до Мін’юсту США чітко вказано – клієнт Тимошенко, колишній прем’єр-міністр України, діє через фірму Two Paths.

Two Paths LLC – це американська компанія, створена 13 лютого 2017 року, йдеться у витязі з реєстру юридичних осіб штату Делавер (США).

Це так званий «офшорний» штат Делавер, повідомляють журналісти програми «Схеми». Дізнатись про реальних власників Two Paths LLC із публічних джерел неможливо, компанія навіть не зобов’язана їх вказувати при реєстрації. Вона також не публікує свої річні фінансові звіти. Усе це дає доволі високий ступінь анонімності клієнтам, що обирають штат Делавер як місце реєстрації своїх юридичних осіб.

Контракт триватиме з лютого до серпня 2018 року. Передбачена також можливість його продовження. Лобістські послуги, серед іншого, передбачають «дослідження, зв’язки з урядом, PR, стратегічні консультації». Лобісти також допомагатимуть Юлії Тимошенко налагоджувати зв’язки із конгресменами та допомагатимуть відповідати на запити і прохання уряду США.