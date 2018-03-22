Радіо Свобода Daily: Десятки тисяч доларів щомісяця – Тимошенко ігнорує запитання про гроші на лобістів зі США

Тимошенко і американські лобісти

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко двічі відмовилася відповідати на запитання журналіста програми «Схеми» про походження десятків тисяч доларів, які мають бути сплачені фірмою, що діє від її імені, на рахунок компанії Баррі Беннетта, колишнього помічника Дональда Трампа, за надання їй лобістських послуг на території США.

На прохання прокоментувати питання щодо американських лобістів спочатку прес-секретар фракції «ВО «Батьківщина» повідомила, що Юлія Тимошенко надасть відповідь пізніше, що згодом підтвердила і сама лідерка політичної сили. Коли журналіст удруге підійшов до Тимошенко, вона взагалі проігнорувала запитання і швидко зникла за дверима сесійної зали парламенту.

Україна розірвала програму торгівлі з Росією

Уряд України зупинив дію програми економічного співробітництва з Росією, яка діяла всі ці майже чотири роки розв’язаної сусідньою державою війни і мала тривати ще до 2020 року. Тим часом Україна формально зберігає дипломатичні відносини з Росією. Напередодні Львівська облрада запропонувала розірвати їх. Раніше голова МЗС України Павло Клімкін заявляв, що дипвідносин із Росією, по суті, немає ніяких, дипломати спілкуються з Росією лише заради звільнення політв’язнів та на зустрічах у «нормандському форматі». Чи потрібно Україні розірвати дипломатичні відносини з Росією, читайте за лінком.

Далі коротко:

Директор НАБУ Артем Ситник заявляє, що коментувати публікації в деяких ЗМІ щодо нібито прослуховування кабінету керівника САП Назара Холодницького є недоречним.

Україна успішно завершила переговори з однією з найбільших лоукост авіакомпаній Європи Ryanair.

Цього року в Україні відремонтують близько 4 тисяч кілометрів доріг.

Президент Росії Володимир Путін доручив адміністрації опрацювати прохання політика Ксенії Собчак про помилування 16 людей, серед яких є український режисер Олег Сенцов та активіст Олександр Кольченко.

Російський артист Семен Слєпаков потрапив у базу сайту «Миротворець» через концерт в анексованому Криму.

Що Facebook знає про вас?

Для Facebook особисті дані користувачів – інформація надзвичайно важлива. Багато кого може здивувати кількість даних, яку соціальна мережа зібрала протягом років. На основі вподобань та підписок алгоритм соціальної мережі створює певний портрет користувача, яким, у свою чергу, ділиться з рекламодавцями. Facebook добре знає, хто ви та що вам подобається. Чому ж це може бути серйозною проблемою та як перевірити, що саме соціальна мережа знає про вас, читайте за лінком.

Як живуть вірмени Донеччини?

Через трагедії, що відбулися з вірменами в минулому столітті, чисельність вірменської діаспори у світі сьогодні перевищує населення самої Вірменії. Від початку 1990-х кількість вірмен в Україні зросла майже удвічі. Найбільше представників цього народу живе нині у Донецькій області. Як українські Приазов’я та Донбас стали для вірмен новою батьківщиною, що в їхньому житті змінила війна і якою мовою розмовляють їхні діти – в репортажі Радіо Свобода з прифронтових районів на сході країни.

Поети Донбасу

«Донбас ніколи не був українським», – кричать ті, хто кликав «русский мир», проте саме родом з Донбасу автор рядків «Любіть Україну» Володимир Сосюра, саме Донеччина та Луганщина – малі Батьківщини палких шістдесятників. Сучасний «синьо-жовтий» Донбас також знайшов своє місце у поезії – зі східного регіону Сергій Жадан, Олексій Чупа та Любов Якимчук, які пишуть українською. Радіо Свобода згадало тих, чиї вірші не залишають байдужими не лише земляків, а всю Україну.

Пекарня для «сонячних дітей»

Під Києвом відкрили пекарню, у якій будуть стажуватися підлітки із синдромом Дауна. Зараз вони тільки вчаться вправлятися із тістом, працювати на кухні та з клієнтами, втім, скоро вони зможуть брати безпосередню участь у процесі. Ідея відкрити заклад прийшла подружжю Василенків із Нідерландів – батькам «сонячного хлопчика». Вони кажуть, що за кордоном такі заклади – поширена практика, в той час як в Україні лише одиниці «сонячних людей» знаходять роботу.

Не чекайте сторонньої допомоги, дійте!

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