«Пряма філія ФСБ, «Россотрудничество», досі вільно діє в Україні» – Іллєнко

Гості програми «Ваша Свобода»: Андрій Іллєнко, народний депутат України (ВО «Свобода»); Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Володимир Крижанівський, надзвичайний і повноважний посол України в Росії в 1991–1994 роках.

Уряд України зупинив дію програми економічного співробітництва з Росією, яка діяла всі ці майже 4 роки розв’язаної сусідньою державою війни і мала тривати ще до 2020 року. Тим часом Україна формально зберігає дипломатичні відносини з Росією. Напередодні Львівська облрада запропонувала розірвати їх. Раніше голова МЗС України Павло Клімкін заявляв, що дипвідносин із Росією, по суті, немає ніяких, дипломати спілкуються з Росією лише заради звільнення політв’язнів та на зустрічах у «нормандському форматі».

Олександр Лащенко: Пане Іллєнко, у Львівській облраді вагома частка депутатів саме зі «Свободи». Чому саме зараз заклик до президента, глави уряду, Верховної Ради розірвати дипвідносини з Росією?

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Це не останнє таке звернення – багато рад долучиться. Але останнє слово – за центральним керівництвом

​Андрій Іллєнко: Це рішення конкретно Львівської облради зараз. А ще 1 березня 2014 року, коли почалася анексія Криму, агресія Російської Федерації проти нашої держави, Олег Тягнибок виступив у Верховній Раді: необхідно ухвалювати ряд дуже серйозних рішень – вводити воєнний стан і розривати дипвідносини з Росією. Я думаю, що це не останнє таке звернення, багато рад долучиться. Але останнє слово за центральним керівництвом країни.

Моральний аргумент – країна-агресор, чотири роки війни, окупація наших територій, тисячі загиблих, мільйони біженців

Варто розірвати дипвідносини. Моральний аргумент очевидний: країна-агресор, чотири роки війни, окупація наших територій, тисячі загиблих, мільйони біженців. Мати дипстосунки з країною, поки та продовжує вбивати наших співгромадян, топтати нашу землю, неприпустимо. Політичний аргумент теж очевидний. Дуже важко переконувати зовнішніх партнерів, зокрема західних, що в Україні російсько-українська війна, а не «громадянська» чи якийсь «внутрішній конфлікт». Це дасть абсолютно чіткий аргумент перед усім світом, що це є російська агресія.

«Россотрудничество» – це філія ФСБ, яка працює у Києві, сидять ФСБшники, займаються підривною діяльністю

Існують дипвідносини і представництва країни-агресора. Є організації, які вільно діють на території України, як «Россотрудничество». Це просто пряма філія ФСБ, яка працює у Києві, в інших містах України, де сидять ФСБшники, які займаються підривною діяльністю. До речі, ведуть роботу публічно. Можна зайти на сайт і почитати – регулярно заходи проходять.

Зайдіть у будь-який супермаркет – побачите купу російських товарів на полицях! Монополії обленерго контролюються московськими

У нас дуже багато чинних договорів з Російською Федерацією. Зайдіть у будь-який супермаркет – там побачите купу російських товарів на полицях! Я вже мовчу про монополії обленерго, які контролюються московськими. Російська агресія триває чотири роки. Це більш ніж достатній термін, щоб звільнитися від економічної залежності від Росії.

– Пане Гримчак, Ви за чи проти розірвання дипломатичних відносин з Росією?

Два роки немає нашого посла у Москві і російського у нас. Понижений рівень дипвідносин

​Юрій Гримчак: З точки зору емоцій, мабуть, за. З точки зору холодного цинізму, Грузія розірвала дипстосунки з Росією – і? Це дозволило звільнити Абхазію і Південну Осетію? Ні. Той же Саакашвілі скасував візовий режим з Росією. Він сьогодні діє в односторонньому порядку. З точки зору формальності, у нас уже два роки немає нашого посла у Москві і російського немає у нас. Це називається понижений рівень дипвідносин.

З іноземними представниками. Жодного разу не чув: чому не розірвані дипвідносини? Юридично російську агресію визнала генпрокуратура Міжнародного кримінального суду в Гаазі

Я досить багато спілкуюся з іноземними представниками. Жодного разу я не чув: чому у вас не розірвані дипвідносини? За ці чотири роки весь світ переконали і довели, що це російська агресія. Вперше юридично російську агресію визнала генпрокуратура Міжнародного кримінального суду в Гаазі в жовтні чи в листопаді минулого року, російська агресія розпочалася як міжнародний конфлікт у Криму в лютому 2014 року, а в червні 2014-го всі ознаки міжнародного конфлікту були на території ОРДЛО.

Там 70 людей в ув’язненні. З ними працюють консули

Це не є підставою для розірвання дипвідносин. У нас там 70 людей перебувають в ув’язненні. З ними працюють консули, які мають можливість впливати якимось чином. Якщо це вигідно моїй країні, то це треба робити. Поки що я не бачу, в чому тут вигода.

Контроль є на кордоні –росіяни нікуди не подінуться

На сьогодні з Росією діє так званий біометричний контроль на кордоні. Це зроблено, щоб був досить специфічний контроль. Контроль є (на кордоні – ред.), росіяни нікуди не подінуться.

Сьогодні працює (українців – ред.) на території Росії – я чув цифру 4 мільйони, а офіційно зареєстровані 400 з чимось тисяч. На першому місці (серед економічних партнерів України – ред.) у нас ЄС, на другому – Росія. Ми постачаємо на 4,7 мільярда доларів, це наша продукція, яка йде в Росію, а вони нам постачають на 7 мільярдів. Ми беремо там нафту, скраплений газ, твели для атомних електростанцій.

Можна в один день все розірвати, але завтра буде декілька мільйонів безробітних на нашій території, які повернуться, не буде надходжень від них. Розірвемо повністю економічне співробітництво – завтра будемо мати зупинені заводи на нашій території, бо нам потрібен час, щоб переорієнтуватися.

– Пане Крижанівський, за нинішніх умов на четвертий рік війни настав нарешті той час, коли Україні варто розірвати дипломатичні відносини з державою-агресором – Росією?

Питання не стоїть на порядку денному в МЗС. У Конституції написано, президент визнає держави, але не написано, що розриває стосунки

​Володимир Крижанівський: У МЗС є департамент, який називається «протидії загрозам з боку Російської Федерації». Я туди зателефонував і запитав в одного з керівників: як формально розірвати відносини з Російською Федерацією? А він: мабуть, Верховна Рада має розірвати.

Я йому: Верховна Рада денонсує міжнародні договори, а це розрив відносин! Він відповідає: ой, я не знаю.

Це говорить про те, що питання не стоїть на порядку денному в МЗС. У Конституції написано, що президент визнає держави, але не написано, що він розриває стосунки.