Відомий російський комік, продюсер, сценарист і бард Семен Слєпаков потрапив в базу сайту «Миротворець» через концерт в анексованому Криму. Відповідна інформація розміщена на ресурсі.

«Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим. Незаконна концертна діяльність на території окупованого Криму», – йдеться в повідомленні.

Іноземні артисти і інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексувати Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску.

Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або висловилися на підтримку російської анексії Криму, заборонено виступати на материковій Україні.

Центр «Миротворець» є громадською організацією. Центр відомий збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів і іноземних громадян, які їх підтримували або підтримують, і публікує їх на своєму сайті в розділі «Чистилище».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.