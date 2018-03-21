Тимошенко відмовилася відповісти на запитання про гроші на американських лобістів

Голова фракції «Батьківщина» у парламенті, народний депутат Юлія Тимошенко двічі відмовилася відповідати на запитання журналіста програми «Схеми» у кулуарах Верховної Ради про походження десятків тисяч доларів, які мають бути сплачені фірмою, що діє від її імені, на рахунок компанії Баррі Беннетта, колишнього помічника Дональда Трампа, за надання їй лобістських послуг на території США. Про це повідомляє програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

На прохання прокоментувати питання щодо американських лобістів спочатку прес-секретар фракції «ВО «Батьківщина» повідомила, що Юлія Тимошенко надасть відповідь пізніше, що згодом підтвердила і сама лідерка політичної сили. Коли журналіст удруге підійшов до Тимошенко, вона взагалі проігнорувала запитання і швидко зникла за дверима сесійної зали парламенту.

Фірма Avenue Strategies, яку очолює Беррі Беннетт, подала до Міністерства юстиції США документи, де йдеться про те, що вартість лобістських послуг для Тимошенко складає 65 тисяч доларів на місяць.

При цьому контракт з фірмою Беррі Беннетта підписала не сама Юлія Тимошенко, а фірма Two Paths LLC, що згідно з документами, діє від її імені.

Фірма Two Paths LLC – це американська компанія, зареєстрована в так званому «офшорному» штаті Делавер, повідомляють журналісти програми «Схеми». Дізнатись про її реальних власників із публічних джерел неможливо, компанія навіть не зобов’язана їх вказувати при реєстрації. Вона також не публікує свої річні фінансові звіти. Все це дає доволі високий ступінь анонімності клієнтам, що обирають штат Делавер як місце реєстрації своїх юридичних осіб.

Фірма Two Paths LLC створена 13 лютого 2017 року, відповідно до витягу з реєстру юридичних осіб штатут Делавер (США).

Саме ця фірма, відповідно до контракту з американськими лобістами, має від імені Тимошенко сплачувати десятки тисяч доларів щомісяця за надання українському політику «лобістських» послуг.

Юристи кажуть: якщо це гроші самої Юлії Тимошенко, то вона має вказати ці витрати у своїй щорічній електронній декларації за підсумками 2018 року і пояснити їх походження.

«Якщо суб’єкт декларування за ці послуги заплатив сам власні гроші – ці витрати повинні бути в наступній щорічній декларації. І суб’єкт повинен пояснити джерела походження цих коштів, бо, якщо відмовиться пояснити, – це, власне, є злочином – незаконним збагаченням. Джерела цих коштів мають бути відображені в декларації. Вони не можуть просто впасти з неба», – каже юристка ГО «Центр протидії корупції» Олена Щербан.

У разі, якщо гроші за лобістські послуги, надані Тимошенко сплачує стороння фізична чи юридична особа, – це трактується законом як подарунок, який має бути відображено в декларації протягом 10 днів з моменту отримання цих послуг, каже юристка. При цьому у правоохоронців можуть виникнути питання, на підставі чого хтось зробив такий коштовний подарунок політику.

«Якщо суб'єкт владних повноважень використав такі повноваження чи свій статус для сприяння зацікавленим особам у реалізації їх інтересів та за це отримав подарунок у вигляді оплати лобістських послуг – то це ніщо інше як отримання неправомірної вигоди», – додає Олена Щербан.

Раніше американське видання The Hill повідомило, що Юлія Тимошенко у підготовці до президентських виборів найняла американських лобістів, які працювали на кампанію Дональда Трампа.

Контракт триватиме з лютого по серпень 2018 року. Передбачена також можливість його продовження. Лобістські послуги, серед іншого, передбачають «дослідження, зв’язки з урядом, PR, стратегічні консультації». Лобісти також допомагатимуть Юлії Тимошенко налагоджувати зв’язки із конгресменами членами уряду, та допомагатимуть відповідати на запити і прохання уряду США.

Очільник лобістської компанії Беррі Беннетт, який працював старшим радником кампанії Дональда Трампа, повідомив американським журналістам, що працюватиме «лише персонально на Юлію Тимошенко, щоб організувати кілька її візитів» до США.