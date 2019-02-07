Мін’юст прийде з перевіркою до експертки, яка готувала висновок у справі «рюкзаків Авакова»

Міністерство юстиції у п’ятницю, 8 лютого, планує здійснити перевірку діяльності Надії Бугрової – судового експерта-автора висновку, який став доказом порушень при виготовленні наплічників у так званій справі «рюкзаків Авакова». У Мін’юсті планують перевірити роботу її експертно-дослідного центру за три роки. Сама Бугрова заявляє про тиск на неї, і пов’язує його саме з тим, що вона раніше підготувала висновок, який ліг в основу підозри у кримінальному правопорушенні сину міністра внутрішніх справ України.

Активісти зазначають, що таких перевірок у Бугрової не проводили, починаючи з моменту заснування її бюро в 2009-му, і називають це «черговим актом тиску на експертку» – про це йдеться у матеріалі журналістів «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Це помста за експертизу «рюкзаків Авакова».

«Така перевірка Мін’юсту є нічим іншим як черговим актом тиску на експертку. Саме Мін’юст минулого року організував рецензію експертизи «рюкзаків Авакова». Проте така рецензія не дала жодних результатів. Тепер цей же Мін’юст хоче перевірити експертку, аби відібрати в неї свідоцтво, щоб нівелювати таким чином її висновок у справі рюкзаків. Очевидно, фігуранти побоюються поновлення розслідування після виборів, тому зачищають сліди зараз», – вважає юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

Журналісти «Схем» звернулись до Міністерства юстиції з проханням надати коментар щодо вищезгаданої перевірки.

Сама Надія Бугрова пов’язує відкрите щодо неї кримінальне провадження зі своєю професійною діяльністю – насамперед через експертизу в справі «рюкзаків Авакова».

«Все це я пов’язую з помстою за виконання експертизи по постановах НАБУ, по так званих «рюкзаках Авакова». Я виконувала цю експертизу по дослідженню якості, по відповідності технічним вимогам щодо закупівлі і визначенню вартості», – розповіла Надія Бугрова журналістам під час інтерв’ю в лікарні, де вона перебувала через погіршення стану здоров'я.

​«Стан мого здоров’я погіршився. На мене тиснуть правоохоронні органи. Проти мене відкрили кримінальну справу ще у червні 2018 року. Я про неї нічого не знала», – зазначила під час розмови Бугрова.



У червні 2018 року Нацполіція Хмельницької області, підпорядкована голові МВС Авакову, відкрила кримінальну справу щодо самої Надії Бугрової. Процесуальне керівництво у ній здійснюється військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону Західного регіону.

У листопаді 2018 року співробітники Нацполіції провели у обшуки в її квартирі, у помешканнях її дітей та в офісі, під час яких у Надії Бугрової вилучили документи, які дозволяли їй проводити експертизи:

«Всі 26 сертифікатів і свідоцтв у мене вилучили під час обшуку. Вилучили трудову книжку, вилучили статут підприємства...У дітей забрали всі телефони, ноутбук у сина навіть забрали. Банківські картки в чоловіка забрали: пенсійну, а також картку на отримання заробітної плати».

Зокрема, в ухвалі Хмельницького міськрайонного суду йдеться про те, що, за версією слідства, Бугрова під час експертних досліджень у 2013 році (по іншій справі) нібито використовувала недійсні документи щодо власної кваліфікації.

За даними програми «Схеми», правоохоронці підозрюють експерта в тому, що вона начебто отримала за роботу «кошти в розмірі 5 000 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму».

Провадження щодо Надії Бугрової планують передати до суду наприкінці лютого. Цим труднощі в професійному житті експерта не закінчились. А вже найближчої п'ятниці, 8 лютого, Мін'юст (який очолює соратник Арсена Авакова з «Народного фронту» – Павло Петренко) планує перевірку «стану організації правової роботи судового експерта Бугрової Надії». При чому за період з травня 2016-го понині.

Надія Бугрова займається експертною діяльністю з 1979 року, протягом 25 років працювала в Торгово-промисловій палаті. Як вона наголошує, за увесь цей час на її роботу не було жодних нарікань:

«На 37-му році мого експертного досвіду у мене виникають отакі от проблеми. З чим це пов’язано? Адже я стала писати тільки краще. Я кожен рік складаю іспити».

Сам Олександр відкидав звинувачення у причетності до закупівлі рюкзаків в обхід законної процедури тендеру та називав справу «політичною». У липні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила це провадження у частині підозри екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та Олександра Авакова – «за відсутністю складу злочину».

Раніше сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що ані він, ані його родина не мають стосунку до постачальників рюкзаків МВС. Він наполягає, що процедура закупівлі була прозорою. Натомість НАБУ назвало закриття справи «незрозумілим і непослідовним».