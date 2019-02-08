НАБУ скоро скерує до суду обвинувальний акт щодо Онищенка – Ситник

Національне антикорупційне бюро закінчило роботу над справою екс-депутата Верховної Ради Олександра Онищенка і незабаром скерує до субу обвинувальний акт, повідомив під час конференції в Києві директор бюро Артем Ситник.

«Днями закінчена нарешті справа щодо пана Онищенка. Це такий останній великий шматок тієї справи, по якій фігурував і голова Державної фіскальної служби, і ціла низка інших службовців, «Укргазвидобування», тих осіб, які були причетні до схеми розкрадання майже трьох мільярдів гривень. На сьогоднішній день розслідування завершене, справа закінчена і найближчими днями обвинувальний акт буде скеровано до суду», – розповів він.

У липні 2018 року НАБУ повідомляла про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

НАБУ називає організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування», народного депутата Олександра Онищенка, який перебуває за межами України.

За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвиобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.