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20 Грудень 2018, Київ 21:10
Новини | Події

Луценко: двоє посадовців «Укргазвидобування» затримані на багатомільйонних «відкатах»

ГПУ: «спроба викинути у вікно купи грошей не вплине на хід слідства»

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Двоє посадовців «Укргазвидобування» затримані на багатомільйонних «відкатах», повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він зазначив, що посадовці налагодили «схему отримання 10% відкату за держзамовлення».

«У рамках справи зафіксовано, що за вересень – грудень начальник механіко-енергетичного департаменту «Укргазвидобування» В. Микитін та директор з підготовки та транспортування газу О. Гордієнко отримали 16 мільйонів 840 тисяч гривень. При отриманні чергового траншу в 9 мільйонів гривень зловмисників затримано», – написав Луценко.

За його словами, «спроба викинути у вікно купи грошей не вплине на хід слідства».

«Подарований чиновнику Land Cruiser теж врахуємо», – зазначив Луценко.

«Укргазвидобування» 20 грудня повідомило про обшуки в офісі компанії й заявило, що «корупція та подвійні стандарти є неприйнятними у будь-якому вигляді».

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