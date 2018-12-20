Луценко: двоє посадовців «Укргазвидобування» затримані на багатомільйонних «відкатах»

Двоє посадовців «Укргазвидобування» затримані на багатомільйонних «відкатах», повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він зазначив, що посадовці налагодили «схему отримання 10% відкату за держзамовлення».

«У рамках справи зафіксовано, що за вересень – грудень начальник механіко-енергетичного департаменту «Укргазвидобування» В. Микитін та директор з підготовки та транспортування газу О. Гордієнко отримали 16 мільйонів 840 тисяч гривень. При отриманні чергового траншу в 9 мільйонів гривень зловмисників затримано», – написав Луценко.

За його словами, «спроба викинути у вікно купи грошей не вплине на хід слідства».

«Подарований чиновнику Land Cruiser теж врахуємо», – зазначив Луценко.

«Укргазвидобування» 20 грудня повідомило про обшуки в офісі компанії й заявило, що «корупція та подвійні стандарти є неприйнятними у будь-якому вигляді».