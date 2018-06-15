Слідство проти 2 підозрюваних у справі щодо «чорної бухгалтерії» ПР зупинили через розшук – ГПУ

Генеральна прокуратура України повідомляє про зупинення досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо колишнього народного депутата і помічника депутата, підозрюваних у причетності до «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

У відповідь на запит Радіо Свобода 14 червня в ГПУ уточнили, що слідство зупинили у зв’язку з розшуком підозрюваних. Їх імен прокуратура не наводить.

У вересні 2017 року вказаним особам оголосили підозру. Як повідомляли тоді в ГПУ, силовики зібрали достатньо доказів, які свідчать про причетність екс-депутата і помічника депутата із Партії регіонів до діяльності у складі «злочинної організації під керівництвом колишнього президента України Віктора Януковича, здійснення ними функцій обліку і видачі готівки в іноземній валюті, власного незаконного збагачення, а також дачі хабарів високопосадовцям».

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У відповіді на запит Радіо Свобода Генпрокуратура повідомляє, що обвинувальні акти у кримінальних провадженнях щодо так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів до суду не направляли, і відповідно рішень суду у справі немає.

Крім того, у ГПУ додали, що компетентні органи США з приводу вказаних проваджень до ГПУ не зверталися.

30 травня 2016 року Національне антикорупційне бюро України почало розслідування на підставі заяви екс-заступника голови Служби безпеки України Віктора Трепака про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів. У вересні 2017 року НАБУ повідомило, що спільно з ГПУ продовжує розслідування справи.

Трепак в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня. Україна» заявив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівки низці колишніх і нинішніх високопосадовців. За його словами, йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів із загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів.