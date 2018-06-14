Україна з березня чекає на відповідь США щодо співпраці у справах Манафорта – Горбатюк

Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України з березня очікує від спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує справи колишнього керівника виборчого штабу президента США й політконсультанта екс-президента України Пола Манафорта, відповіді на лист-прохання про співпрацю. Про це Радіо Свобода сказав очільник цього департаменту Сергій Горбатюк.

«Якщо брати листування в рамках міжнародного співробітництва, то це зовсім незначний строк. Тому ми ще повторно не надсилали, але якщо не буде відповіді, то зробимо. Зазвичай на відповідь потрібно чотири-п’ять місяців, якщо швидко виконується запит. Навіть до півроку надходить відповідь», – сказав Горбатюк.

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Департамент спеціальних розслідувань і раніше звертався до Сполучених Штатів із подібними проханнями. Загалом, надіслали два запити і п’ять нагадувань щодо справ про розтрату коштів Міністерства юстиції України на американську юридичну фірму. Україна просила допитати представників цієї фірми, а також Манафорта. Відповіді на ці звернення не було, сказав Горбатюк.

Судячи з публічних заяв і матеріалів, які вже оприлюднила команда Мюллера, Сполучені Штати володіють документами, які були би корисні й українському слідству, додає очільник спецдепартаменту.

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«Україні важливо мати до них доступ, ми зацікавлені у співпраці. Там йдеться саме про кошти колишніх високопосадовців, які надавались Манафорту. Відповідно, ми перевіряємо походження цих коштів, співпрацю на території України», – сказав Горбатюк.

Раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що Україна не може завершити розслідування справ, які веде щодо Манафорта, без матеріалів Сполучених Штатів. У травні Луценко закликав ФБР разом працювати у цьому питанні. Сергію Горбатюку невідомо, чи американські спецслужби дали Луценкові відповідь.

В Україні проти Манафорта розслідують кілька справ, одна з яких стосується розтрати державних коштів, ще одна – так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

У березні американське новинне інтернет-видання The Daily Beast, посилаючись на «низку українських політиків», написало, що Київ зумисне заморозив розслідування справ Манафорта, щоб не псувати стосунки з президентом США Дональдом Трампом.