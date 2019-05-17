Коломойський повернувся: «Я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні»

Після двох років добровільного вигнання Ігор Коломойський повернувся в Україну. Це сталося в ніч проти 16 травня. Він прилетів із Тель-Авіва до Дніпра, і того ж дня під вечір прибув до Києва. Знімальна група «Схем» зафіксувала, як олігарх із аеропорту «Бориспіль» попрямував до ресторану Сatch у центрі столиці. Цей заклад розташований у бізнес-центрі по вулиці Володимирській, де має офіс Коломойський. Журналіст «Схем» зайшов до ресторану та помітив, що олігарх перебував у компанії народних депутатів від групи «Відродження» Віталія Хомутинніка, Андрія Шипка та Євгена Геллєра, бізнесмена Павла Фукса та свого друга та співвласника «95-го кварталу» Тімура Міндіча.

Коломойський погодився поговорити зі «Схемами». У першому експрес-інтерв'ю після повернення в Україну Коломойський розповів про справу, яку розслідують проти нього в Америці, знайомство з підозрюваним у справі щодо розкраданні сотень мільйонів обленерго Дмитром Крючковим та про те, чи піде на інавгурацію Володимира Зеленського​.

​– Скажіть, з ким першим ви зустрінетесь із представників влади?

– Ні з ким.

– А із Зеленським коли буде зустріч?

– Не знаю. Запросять...

– А ви плануєте зустрітися із ним?

– Я – ні. Він же президент – він планує.

– Ви казали, що при Порошенку ви не приїжджали в Україну, тому що була вірогідність, що у вас будуть якісь проблеми із законом і вас не випустять з країни…

– Такого не було.

– Ви не приїжджали два роки.

​– Я не приїжджав, бо казав, що раптом може статися таке, що я не зможу виїхати.

– А чому зараз ви приїхали? Це може свідчити про те, що Порошенко втратив владу…

– Ні, я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні.

– А чому саме ці п’ять років? З чим це пов’язано?

– Бо я сподіваюсь на верховенство права в країні.

– А це не пов’язано із вашими відносинами з паном Зеленським?

– Ні, ніяк не пов’язано. Я приїхав сюди і планую тут перебувати у зв’язку із сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт із баскетбольним клубом України.

– А чи можна буде побачити вас у Адміністрації президента Зеленського?

– Ні.

– Тобто, ви не плануєте відвідувати його Адміністрацію?

– Ні.

– Ну, ви ж відвідували Адміністрацію Порошенка свого часу?

– Я планую жити в Україні і насолоджуватися життям в Україні. Без усіляких відвідин.

Примітка від редакції: У лютому 2016-го «Схеми» зняли, як Адміністрацію президента Петра Порошенка відвідував олігарх Ігор Коломойський. Тоді, щоб непомітно завезти його на територію АП, вдалися до додаткових заходів конспірації: з власного кортежу олігарха пересаджували в службову автівку.

– Це правда, що ви зараз не можете виїхати за кордон? Ось ви приїхали в Україну – і не можете виїхати в Євросоюз?

– Я, якщо хочете, можу задля експерименту виїхати з вами, а згодом повернутися. У будь-яку країну, яку ви назвете.

– А як щодо інформації про розслідування ФБР у США?

– Дивіться, я ж не можу коментувати інформацію. Може якесь розслідування і ведеться, напевно. Але, я думаю, воно буде проведене і нічим не завершиться.

– ​Тобто, воно ведеться – у вас особисто є така інформація?

– Дивіться, цілком можливо, що якесь розслідування і ведеться. І воно буде проведене, і нічим не завершиться, як завжди. Те, що стосується мене. Бо я нічого протизаконного на території Сполучених Штатів, чи Європейського Союзу, чи України не скоїв. І ви всі це добре знаєте. А все решта – це політичні маніпуляції.

Примітка від редакції: Американське інтернет-видання The Daily Beast опублікувало матеріал «Український олігарх-мільярдер Ігор Коломойський перебуває під слідством ФБР». У якому йдеться, що він потрапив під слідство за звинуваченнями у фінансових злочинах.

Слідчі розглядають імовірні фінансові злочини, включно з відмиванням грошей, про що журналістам повідомили три окремі людини, ознайомлені з темою. Водночас адвокат олігарха Майкл Салліван у коментарі виданню заявив, що Коломойський не обвинувачений у жодному злочині і категорично заперечує твердження, що він відмивав кошти у США.

– Ось Фірташ сидить там у Відні з політично мотивованим обвинуваченням – і нічим це не завершується. Нормально там почувається. Але теж дуже хоче повернутися в Україну. Ось його обвинуватили – і він на 5…

– Майже 6...

– ... років випав із української політичної, економічної і бізнес-тусовки. Але ж ми знаємо, хто за цим стоїть, що за цим стоїть – уже все стало відомо. Свого часу по телевізору, я думаю, всі все покажуть – хто за цим стояв.

Примітка від редакції: Дмитра Фірташа вважають одним з основних фінансових «донорів» режиму екс-президента Віктора Януковича, який втік у Росію внаслідок Революції Гідності у 2014 році. Олігарх Фірташ опинився у Австрії , де його заарештували у 2014 році на запит правоохоронних органів США. Він був звільнений після виплати застави у 125 мільйонів євро з умовою не покидати Австрію та наразі досі очікує на остаточне рішення щодо екстрадиції.

– Ви не спілкувалися з паном Порошенком перед візитом в Україну? Чи вже коли приїхали?

– Ні, я не спілкувався з 14 червня 2017 року.

​–​ Як ви оцінюєте президентство Петра Порошенка?

– Неоднозначно.

– Що ви маєте на увазі?

– Неоднозначно – є і плюси, і мінуси. Ми вистояли у війні з Росією, правильно? Він – головнокомандувач. Але при цьому, нас роздирали внутрішні конфлікти, яким він не перешкоджав.

– А от вас називають оточенням пана Зеленського. Ви, напевно, читали заяву пана Джуліані, адвоката президента США Дональда Трампа…

Примітка від редакції: Раніше Руді Джуліані заявив, що для виконання передвиборчих обіцянок Зеленському треба позбутися людей «з минулого».



«Він повинен очиститися від причеп з минулого і кримінальних олігархів – Ігоря Коломойського та інших. Тих, з приводу кого, ведуть розслідування в Америці, тих, хто перешкоджають нашій прямій комунікації з новообраним президентом Зеленським», – наголосив він.

​– Я вже сто разів казав, що я ніяке не оточення. Я сам по собі. І коли я займався бізнесом, пан Зеленський ходив у школу. Тому не потрібно нас пов’язувати. Можна прив’язати щось одне до іншого – але я не хочу наводити якісь банальні приклади.

Хочете детально? Але лише за умови, що ви це опублікуєте. В Україні діють два аферисти, які перебувають під розслідуванням США. Один, здається, Лев Парнас, а інший – Ігор – чи то Фруман, чи то Фурман. І вони ходять тут Україною, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані – і що вони вирішать з паном Луценком будь-яке питання. Пан Луценко про це навіть не знає. І, я думаю, пан Джуліані теж про це не знає. Два «Остапи Бендери», які ходять поміж двома країнами й розповідають всіляке… І вони намагаються спрогнозувати кожному з них свою PR-позицію. І ми знаємо всі подробиці й всі нюанси, що є.

І в найближчому майбутньому, повірте мені, ми цих двох «субчиків» виведемо на світло боже. Щоб вони не думали...Запам’ятайте ці два імені: Лев Парнас і Ігор Фруман. Вони приїжджали до мене в Ізраїль і розповідали, як мені треба із Зеленським спілкуватися. Я сказав – я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли – і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення, позбутися, ще якоїсь маячні

Примітка від редакції: Лев Парнас – це американський бізнесмен, який має відношення до благодійної організації American Friends of Anatevka. Анатевка –побудований на кошти єврейської громади населений пункт на Київщині.

Ім'я Ігоря Фрумана згадується в одній із публікацій видання «Лівий берег»: як бізнесмен із США також допомагає збирати гроші на облаштування містечка для єврейських переселенців зі сходу України. Фруман також розповідав, що робив пожертви до фонду виборчої кампанії Дональда Трампа.

– Ви ось коментували виданню «​theБабель»​, що ви не знаєте, чим будете займатися в Україні, якими будуть ваші перші кроки.

– Ну уявіть, третя ночі, дзвонять з «theБабель» чи пишуть повідомлення, і питають: чим будете займатися. Ну, я міг сказати – спати буду. Ну я сказав – не знаю. Але в принципі спати.

– А які плани? Є якісь активи, які ви плануєте придбати в Україні найближчим часом?

– Дивіться, ні активів, ні придбати – просто приїхав в Україну. Два роки не був на батьківщині.

– Ну, чим ви будете займатися?

– Та просто літом відпочивати.

– А в плані бізнесу? Ви кажете, що «Приватбанк» ви не збираєтесь повертати. Може, є якісь інші активи, які вас цікавлять і які ви хотіли б отримати?

​– Я ж сказав щодо «Приватбанку» – нас цікавить юридична оцінка того, що відбувається.

– Так, а щодо активів: ось у вас є активи – і вас більше жодні активи не цікавлять?

– А щось продається чи купується? Бо я не чув.

– Тобто, зараз у вас немає ніяких зацікавленостей чи планів, якими ви б могли поділитися?

– Просто на ринку держава щось продає чи купує? Ви зверніть увагу на придбання пана Ахметова. І на придбання ДТЕК.

​І на те що з 1 липня – хоча кажуть, що ринок не готовий – хочуть позбавити Україну від регуляції на ціни. Це ж не просто так робиться. Зараз вступає на посаду новий президент – а з 1 липня почне діяти закон, що НКРЕ не може регулювати ціни на енергію. Отримаєте ціни вдвічі дорожчі – і ні до кого апелювати не можна, бо був ухвалений закон.

Тебе ж це особисто не хвилює?

– Чому ні? Я розумію, чому це вас турбує.

– Мене взагалі не турбує. Але я ж особисто впораюсь з будь-якими цінами.

– Хотів спитати щодо пана Крючкова, ви, напевно, знаєте ситуацію…

– Хто в нас пан Крючков?

– Дмитро Крючков.

– Крючков – це людина, яка грабувала наші обленерго, наші підприємства і носила гроші Кононенку. Що тут знати, всі це знають. НАБУ знає, і прокуратура знає, і антикорупційна прокуратура знає. Я чув навіть, що Крючков планує піти на угоду зі слідством.

– А брати Суркіси до вас зверталися?

– Суркіси познайомили Крючкова з Кононенком.

​– А з вами вони знайомили Крючкова?

– Я знаю Крючкова, я його особисто знаю. Він пройдисвіт, аферист і шахрай.

Примітка від редакції: У програмі «Схеми: корупція в деталях» раніше були оприлюднені записи телефонних розмов екс-голови правління «Енергомережі» та колишнього народного депутата Дмитра Крючкова із першим заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді Ігорем Кононенком і братами-бізнесменами Ігорем та Григорієм Суркісами, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень з українських обленерго – на прохання журналістів перед публікацією вони були верифіковані американськими спеціалістами, які співпрацюють з урядом США.

17 квітня Солом’янський суд міста Києва взяв під варту Крючкова, якого 15 квітня екстрадували з Німеччини до України. А за декілька днів, 19 квітня Дмитра Крючкова випустили із СІЗО під заставу в 7 мільйонів гривень, яку вніс його адвокат, і зобов'язали носити електронний браслет. Хоча обвинувачення клопотало про розмір застави у 346 мільйонів гривень, що відповідає сумі завданих збитків.

Основна схема заробітку, за даними НАБУ, полягала в тому, що кілька напівдержавних обленерго погодилися, щоб великі місцеві промислові підприємства платили за вже поставлену електроенергію не їм напряму, а приватній компанії «Енергомережа», якою керував Крючков. Ця фірма, в свою чергу, потім обіцяла віддати гроші постачальнику – обленерго. На тристоронні договори пішли великі підприємства, в тому числі і завод Коломойського «Запорізький завод феросплавів». Однак за даними слідства, обленерго гроші від фірми Крючкова потім так і не отримували. Сам Дмитро Крючков свою провину не визнає.

– Ви прийдете на інавгурацію пана Зеленського?

– Якщо мені запрошення дадуть.

– Тобто, вас ще не запрошували?

– Ні. Нас лише сьогодні прийняли. Я не знаю – може на коктейль, на цю світську частину – може прийду. А на офіційну – що мені там робити? Плескати в долоні? Куди йти, куди проходити – я ніколи не був на подібних заходах.

– Ви були в Порошенка в Арсеналі – ця фотографія з Ахметовим...

– Я був в Арсеналі – але там уже було «дрінк», легка ситуація. Але в парламенті не був.

– І в парламент не приїдете?

– Мене не запрошували, по-перше. А по-друге, я не розумію, як це виглядає. І які складнощі там – потрібен дрес-код, метелики, краватки – це складно. Але ми люди більш вільні, спокійні – ми з покоління «Зе». Хоча нам років на 20 більше.

Примітка від редакції: Всім особам, чиї прізвища пролунали в інтерв’ю, Радіо Свобода готова надати можливість висловити свою точку точку зору або надати коментар.