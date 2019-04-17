Суд взяв під варту Крючкова, підозрюваного у розкраданні грошей обленерго – із заставою в 7 мільйонів замість 346

Солом’янський суд міста Києва взяв під варту бізнесмена Дмитра Крючкова,який звітував соратнику президента Ігорю Кононенку про афери в енергетиці і якого 15 квітня екстрадували з Німеччини до України, з альтернативою застави у розмірі 7,11 мільйонів гривень – замість 346 мільйонів гривень, про які клопотали детективи і прокурори.

Раніше у програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») були оприлюднені записи його телефонних розмов із першим заступником фракції «Блоку Петра Порошенка» у ВР Кононенком і братами-бізнесменами Суркісами, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень з українських обленерго – на прохання журналістів перед публікацією вони були верифіковані американськими спеціалістами, які співпрацюють з урядом США.Захисник Крючкова не погодився із розміром запропонованої обвинуваченням застави, заявивши, що обґрунтовані ризики є безпідставними.

Суддя Максим Вишняк відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ, погодженого з прокурором САП. Вони просили для Крючкова тримання під вартою до 30 травня, але із альтернативою застави у 346 мільйонів гривень, що відповідає сумі завданих збитків.

Натомість суддя знизив розмір застави до 7,11 мільйонів гривень – як тільки ця сума буде внесена, Крючков буде звільнений. Прокурор САП вже заявив, що це рішення буде оскаржене.

При цьому, під час засідання захист Крючкова просив суд повністю відмовити прокурорам у призначенні запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою з правом внесення 346 млн грн застави – оскільки вважали, що обґрунтовані ризики, які згадувало обвинувачення, є безпідставними.

На початку засідання в приміщення суду зайшли невідомі люди з плакатами і пропорами, їх вивела поліція і зараз вони перебувають поблизу будівлі суду.

Правоохоронці підозрюють Дмитра Крючкова в розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», понад 60 відсотків акцій якого належать державі. ​За словами детективів, НАБУ також вивчає причетність до схеми Ігоря Кононенка та братів Суркісів, останніх раніше вже викликали на допит після виходу журналістського розслідування. У записах, оприлюднених журналістами, співрозмовники, у тому числі, обговорюють і цю оборудку.

У 2016 році Крючков був оголошений у розшук, у квітні 2018-го – затриманий у Німеччині за запитом українських правоохоронців, а 15 квітня 2019-го – його екстрадували з Німеччини в Україну.

Дмитро Крючков – колишній народний депутат. Із 2006-го півтора року був у фракції «Блоку Юлії Тимошенко» – працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2014-му – став керівником приватної компанії «Енергомережа». І вже за рік вона взяла під контроль роботу кількох обленерго.

Раніше «Схеми» розповіли, що Дмитро Крючков разом із соратником президента Ігорем Кононенко, бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами, а також іншими високопосадовцями ймовірно причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох українських обленерго. Організація однієї з наймасштабніших афер у сфері енергетики останніх років обговорюється на записах телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, які отримала редакція.

Для верифікації телефонних розмов, «Схеми» передали зразки американським спеціалістам із Національного центру медіа-експертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо в Денвері (США, створеного за підтримки Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки). Експертиза всіх надісланих голосів дала позитивний результат. Отримані високі показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією.

«Схеми» звернулись до всіх фігурантів телефонних розмов, частина із них вирішила відмовчатись, частина спростувала свої зв’язки із Дмитром Крючковим. Зокрема, брати Суркіси не відповіли на запит «Схем».

На запит редакції Дмитро Крючков передав свої письмові відповіді, у яких розповів, що Кононенко виконував ту частину домовленостей, яка була зоною відповідальності сторони Порошенко – Кононенко. «Фінансові відносини, звісно, були. Вони, згідно з домовленостями, отримали від 50% до 75% доходів від бізнесу, який був предметом домовленостей», – зазначив він у листі.

Журналісти також декілька разів приїжджали у офіс народного депутата Ігоря Кононенка, оскільки він не відповідав на дзвінки з проханням про коментар та повідомлення з вичерпним список запитань. Перед ефіром він надіслав в редакцію лист, пообіцявши інтерв’ю лише після виходу розслідування. Утім, згодом заявив, що готує позов проти Радіо Свобода до закордонного суду – і скасував обіцяне інтерв’ю.

«Схеми» неодноразово просили президента Порошенка дати оцінку причетності його соратника Кононенка до діяльності компанії ПАТ «Енергомережа» та її очільника Дмитра Крючкова, нині розшукуваного НАБУ за виведення сотнів мільйонів гривень із «Запоріжжяобленерго» – утім, він до цього часу цього не зробив. Натомість, нещодавно він заявив, що не знав про причетність Кононенка до корупційної афери в енергетиці.

У свою чергу, редакція на запит Національного антикорупційного бюро передала детективам записи розмов Дмитра Крючкова з Ігорем Кононенком та братами Суркісами – і вони вже долучені до матеріалів офіційного розслідування.