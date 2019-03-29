Соратник Порошенка обіцяє позиватися до Радіо Свобода, «Схеми» передали записи його розмов в НАБУ

Перший заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» в Раді Ігор Кононенко готує позов до Радіо Свобода після виходу розслідування програми «Схеми» «П. дав добро», в якому йшлося про те, що він разом із бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами, а також іншими викопосадовцями ймовірно причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго. Про це спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв розповів на брифінгу 29 березня. Він наголосив, що позов буде подано не до українського, а закордонного суду.

У свою чергу, журналісти проекту Радіо Свобода «Схеми» зазначають, що не бояться суду, бо ретельно перевірили наведені у своєму розслідуванні факти. Також редакція повідомляє, що на запит Національного антикорупційного бюро вже передала детективам записи розмов Дмитра Крючкова з Ігорем Кононенком та братами Суркісами.

НАБУ проводить офіційне розслідування про розкрадання коштів «Запоріжжяобленерго», у рамках якого вже повідомила про підозру бізнесмену Дмитру Крючкову. За словами детектива, бюро також вивчає причетність до схеми Ігоря Кононенка та братів Суркісів, останніх раніше вже викликали на допит. У записах, оприлюднених журналістами, співрозмовники, у тому числі, обговорюють і цю оборудку.

«Ми не боїмося суду, оскільки впевнені у правдивості викладених у розслідуванні фактів, які були ретельно перевірені нашою редакцією», – повідомила головний редактор Схем Наталка Седлецька.

Окремо редакція спростовує заяви Кононенка про нібито ненадання йому можливості надати коментарі до ефіру:

«Ми зробили все можливе, щоб отримати його офіційну позицію до виходу матеріалу в ефір. Телефонували йому на мобільний, відправляли повідомлення з запитаннями у месенджер Телеграм, які він прочитав, відправили письмовий запит. Більше того, два дні поспіль їздили до депутата під офіс,просили передати наше прохання про зустріч», – розповіла Наталка Седлецька, головний редактор програми «Схеми».

«У своєму запиті ми чітко зазначили, що програма виходить ввечері у четвер, 28 березня. Але Кононенко не скористався можливістю надати коментарі до ефіру. Його прес-служба надіслала письмову відповідь не по суті поставлених нами запитань, а лише повідомила, що він готовий з нами зустрітися наступного тижня. Це його вибір, і наступного тижня ми обов’язково поїдемо до Кононенка на інтерв’ю, якщо він сам, звісно, не передумає», – додала Седлецька.