Соратник президента Кононенко відмовився від обіцяного інтерв’ю «Схемам»

Перший заступник фракції партії «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді Ігор Кононенко попри домовленості відмовився від інтерв’ю журналістам програми «Схеми». Раніше про соратника президента йшлося у розслідування «П. дав добро» – що він разом із бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами, а також іншими високопосадовцями, ймовірно, причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго. У матеріалі журналісти оприлюднили записи розмов між фігурантами розслідування.

​У відповідь щодо обіцяного інтерв’​ю у прес-службі народного депутата у понеділок, 1 квітня, зазначили: «У передвиборчому штабі Ігор Кононенко дуже чітко відповів вашому журналісту: «Зустрінемося у європейському суді». До цього Ігор Кононенко запрошував журналістів «Схем»​ на інтерв’ю на наступний після виходу розслідування тиждень: «до середи включно»​.

«Схеми» планували запитати, у тому числі, чи використовував Кононенко своє становище і наближеність до президента для встановлення лояльного керівництва на обленерго з державною часткою в обмін на фінансову винагороду, а також чи сприяв він бізнесменам Ігорю і Григорію Суркісам та екс-голові правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитру Крючкову у виведенні грошей з обленерго.

​Натомість після виходу розслідування «Схем» депутат Ігор Кононенко заявив, що готує позов на Радіо Свобода до закордонного суду.

У свою чергу, журналісти проекту зазначають, що не бояться суду, бо ретельно перевірили наведені у своєму розслідуванні факти. Також редакція повідомляє, що на запит Національного антикорупційного бюро вже передала детективам записи розмов Дмитра Крючкова з Ігорем Кононенком та братами Суркісами.

НАБУ проводить офіційне розслідування про розкрадання коштів «Запоріжжяобленерго», у рамках якого вже повідомила про підозру бізнесмену Дмитру Крючкову. За словами детектива, бюро також вивчає причетність до схеми Ігоря Кононенка та братів Суркісів, останніх раніше вже викликали на допит. У записах, оприлюднених журналістами, співрозмовники, у тому числі, обговорюють і цю оборудку.

Окремо редакція спростовує заяви Кононенка про нібито ненадання йому можливості надати коментарі до ефіру.

«Ми зробили все можливе, щоб отримати його офіційну позицію до виходу матеріалу в ефір. Телефонували йому на мобільний, відправляли повідомлення з запитаннями у месенджер Телеграм, які він прочитав, відправили письмовий запит. Більше того, два дні поспіль їздили до депутата під офіс, просили передати наше прохання про зустріч», – розповіла Наталка Седлецька, головний редактор програми «Схеми».

«У своєму запиті ми чітко зазначили, що програма виходить ввечері у четвер, 28 березня. Але Кононенко не скористався можливістю надати коментарі до ефіру. Його прес-служба надіслала письмову відповідь не по суті поставлених нами запитань, а лише повідомила, що він готовий з нами зустрітися наступного тижня», – додала Седлецька.

Раніше «Схеми» розповіли про організацію однієї з наймасштабніших афер у сфері енергетики останніх років, яка обговорюється на записах телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова та які отримала редакція «Схем». Події охоплюють період весни-літа 2015 року, коли остаточно формується вертикаль влади після революційних подій, а різні напрямки закріплюються за конкретними кураторами та виконавцями.

Для верифікації телефонних розмов, «Схеми» передали зразки американським спеціалістам із Національного центру медіа-експертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо в Денвері (США, створеного за підтримки Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки). Експертиза всіх надісланих голосів дала позитивний результат. Отримані високі показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією.