Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 Квітень 2019, Київ 15:16
Новини | Політика

Соратник президента Кононенко відмовився від обіцяного інтерв’ю «Схемам»

Ігор Кононенко попри домовленості відмовився від інтерв’ю «Схемам»

Дивитись коментарі

Перший заступник фракції партії «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді Ігор Кононенко попри домовленості відмовився від інтерв’ю журналістам програми «Схеми». Раніше про соратника президента йшлося у розслідування «П. дав добро» – що він разом із бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами, а також іншими високопосадовцями, ймовірно, причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго. У матеріалі журналісти оприлюднили записи розмов між фігурантами розслідування.

​У відповідь щодо обіцяного інтерв’​ю у прес-службі народного депутата у понеділок, 1 квітня, зазначили: «У передвиборчому штабі Ігор Кононенко дуже чітко відповів вашому журналісту: «Зустрінемося у європейському суді». До цього Ігор Кононенко запрошував журналістів «Схем»​ на інтерв’ю на наступний після виходу розслідування тиждень: «до середи включно»​.

«Схеми» планували запитати, у тому числі, чи використовував Кононенко своє становище і наближеність до президента для встановлення лояльного керівництва на обленерго з державною часткою в обмін на фінансову винагороду, а також чи сприяв він бізнесменам Ігорю і Григорію Суркісам та екс-голові правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитру Крючкову у виведенні грошей з обленерго.

Дмитро Крючков, брати Суркіси, Ігор Кононенко
Дмитро Крючков, брати Суркіси, Ігор Кононенко

​Натомість після виходу розслідування «Схем» депутат Ігор Кононенко заявив, що готує позов на Радіо Свобода до закордонного суду.

У свою чергу, журналісти проекту зазначають, що не бояться суду, бо ретельно перевірили наведені у своєму розслідуванні факти. Також редакція повідомляє, що на запит Національного антикорупційного бюро вже передала детективам записи розмов Дмитра Крючкова з Ігорем Кононенком та братами Суркісами.

НАБУ проводить офіційне розслідування про розкрадання коштів «Запоріжжяобленерго», у рамках якого вже повідомила про підозру бізнесмену Дмитру Крючкову. За словами детектива, бюро також вивчає причетність до схеми Ігоря Кононенка та братів Суркісів, останніх раніше вже викликали на допит. У записах, оприлюднених журналістами, співрозмовники, у тому числі, обговорюють і цю оборудку.

Окремо редакція спростовує заяви Кононенка про нібито ненадання йому можливості надати коментарі до ефіру.

«Ми зробили все можливе, щоб отримати його офіційну позицію до виходу матеріалу в ефір. Телефонували йому на мобільний, відправляли повідомлення з запитаннями у месенджер Телеграм, які він прочитав, відправили письмовий запит. Більше того, два дні поспіль їздили до депутата під офіс, просили передати наше прохання про зустріч», – розповіла Наталка Седлецька, головний редактор програми «Схеми».

«У своєму запиті ми чітко зазначили, що програма виходить ввечері у четвер, 28 березня. Але Кононенко не скористався можливістю надати коментарі до ефіру. Його прес-служба надіслала письмову відповідь не по суті поставлених нами запитань, а лише повідомила, що він готовий з нами зустрітися наступного тижня», – додала Седлецька.

Раніше «Схеми» розповіли про організацію однієї з наймасштабніших афер у сфері енергетики останніх років, яка обговорюється на записах телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова та які отримала редакція «Схем». Події охоплюють період весни-літа 2015 року, коли остаточно формується вертикаль влади після революційних подій, а різні напрямки закріплюються за конкретними кураторами та виконавцями.

Для верифікації телефонних розмов, «Схеми» передали зразки американським спеціалістам із Національного центру медіа-експертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо в Денвері (США, створеного за підтримки Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки). Експертиза всіх надісланих голосів дала позитивний результат. Отримані високі показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG