Крючкову, який звітував Кононенку про енергетичну аферу, одягли електронний браслет і випустили під заставу

Екс-голову правління «Енергомережі» та колишнього депутата Дмитра Крючкова, який звітував соратнику президента Ігорю Кононенку про афери в енергетиці і якого 15 квітня екстрадували з Німеччини до України, випустили із СІЗО під заставу у 7 мільйонів гривень, які вніс його адвокат Олександр Лисак. Тепер Крючков зобов'язаний носити електронний браслет.

У коментарі Радіо Свобода Олександр Лисак підтвердив, що внесені як сума застави 7 мільйонів – це його власні кошти.

Захисник вніс ці гроші ще в п’ятницю, 19 квітня, після чого екстрадованому бізнесмену одягнули електронний браслет і того ж дня випустили із СІЗО.

Крім носіння браслету, Крючков зобов’язаний також не відлучатися з Києва без дозволу, здати на зберігання закордонний паспорт, не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі та з’являтися до детектива, прокурора або суду за першою вимогою.

Солом’янський суд Києва взяв під варту бізнесмена Дмитра Крючкова 17 квітня з альтернативою застави у розмірі 7 мільйонів гривень – замість 346 мільйонів гривень, про які клопотали детективи і прокурори. Тоді ж прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили, що планують оскаржити це рішення.

Раніше у програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») були оприлюднені записи телефонних розмов Дмитра Крючкова з першим заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка» у ВР Кононенком і братами-бізнесменами Суркісами, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень з українських обленерго – на прохання журналістів перед публікацією вони були верифіковані американськими спеціалістами, які співпрацюють з урядом США.

​Правоохоронці підозрюють Дмитра Крючкова в розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», понад 60 відсотків акцій якого належать державі. ​За словами детективів, НАБУ також вивчає причетність до схеми Ігоря Кононенка та братів Суркісів, останніх раніше вже викликали на допит після виходу журналістського розслідування. У записах, оприлюднених журналістами, співрозмовники, у тому числі, обговорюють і цю оборудку.

У 2016 році Крючков був оголошений у розшук, у квітні 2018-го – затриманий у Німеччині за запитом українських правоохоронців, а 15 квітня 2019-го – його екстрадували з Німеччини в Україну.

Дмитро Крючков – колишній народний депутат. Із 2006-го півтора року був у фракції «Блоку Юлії Тимошенко» – працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2014-му – став керівником приватної компанії «Енергомережа». І вже за рік вона взяла під контроль роботу кількох обленерго.

Для верифікації телефонних розмов, «Схеми» передали зразки американським спеціалістам із Національного центру медіа-експертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо в Денвері (США, створеного за підтримки Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки). Експертиза всіх надісланих голосів дала позитивний результат. Отримані високі показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією.

«Схеми» звернулись до всіх фігурантів телефонних розмов, частина із них вирішила відмовчатись, частина спростувала свої зв’язки із Дмитром Крючковим. Зокрема, брати Суркіси не відповіли на запит.

На запит редакції Дмитро Крючков передав свої письмові відповіді, у яких розповів, що Кононенко виконував ту частину домовленостей, яка була зоною відповідальності сторони Порошенко – Кононенко. «Фінансові відносини, звісно, були. Вони, згідно з домовленостями, отримали від 50% до 75% доходів від бізнесу, який був предметом домовленостей», – зазначив він у листі.