САП відкрила кримінальне провадження проти Лещенка

Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження відносно народного депутата Сергія Лещенка. Про це повідомляє прес-служба САП.

«Зважаючи на появу у деяких засобах масової інформації публікацій стосовно народного депутата України Сергія Лещенка, а саме купівлі елітної квартири у центрі столиці за кошти, начебто отриманих в якості неправомірної вигоди, повідомляємо наступне. Відповідно опублікованої у ЗМІ інформації народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі З метою перевірки викладених у публікації фактів прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 4 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та викликано на допит народного депутата України Сергія Лещенка», – мовиться у повідомленні.

У САП зазначили, що досудове розслідування вестиме Національне антикорупційне бюро України, а САП здійснюватиме процесуальне керівництво.

Досудове розслідування у вказаному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України. САП здійснюватиме процесуальне керівництво

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