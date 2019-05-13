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13 Травень 2019, Київ 19:39
Політика

У Байдена відреагували на скасування візиту Джуліані до Києва

Джо Байден

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Добре, що «потужні прогресивні голоси» виступили проти, коли Руді Джуліані, юрист президента США Дональда Трампа, заявив про можливу поїздку до України – так вважають у передвиборчому штабі колишнього віце-президента США Джо Байдена, який також змагається за участь у президентських виборах у США 2020 року від Демократичної партії.

«Добре чути всі ці прогресивні голоси проти цієї явної спроби політичних нападів, які вже самі по собі відображають нагальну потребу відновити душу цієї країни», – заявив посадовець виборчої кампанії Байдена в коментарі медіакомпанії CNN.

Раніше Джуліані планував відвідати Україну і, зокрема, обговорити з новообраним президентом Володимиром Зеленським джерела розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори у США, а також участь сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в бізнесі, що перебуває у власності українського олігарха. Розмова, розмірковували ЗМІ, могла торкнутись також ролі Байдена у звільненні з посади генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Джуліані згодом скасував візит через шквал критики, зокрема, від представників Демократичної партії США. Демократи побачили в такому візиті спроби використати міжнародні відносини у внутрішньополітичних інтересах. Джуліані «намагається отримати політичну допомогу іноземної сили», заявив конгресмен-демократ Адам Шифф.

«Гадаю, дуже неетично для юриста президента зустрічатись із посадовцями іноземного уряду, прагнучи, щоб вони якимось чином вплинули на наступні президентські вибори», – заявила сенаторка від демократів Елізабет Воррен.

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