США, Трамп і Україна: де вороги, а де друзі?

Резонанс скасування особистим адвокатом президента США Трампа, Рудольфом Джуліані візиту в Україну для зустрічі з новообраним президентом Зеленським стає все гучнішим. Джуліані пояснив скасування візиту тим, що він би опинився у «середовищі людей, які є ворогами президента Трампа, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів, і в одному випадку вже засудженої особи, яка була залучена до допомоги демократам у розслідуванні 2016 року». Де вороги, а де друзі США і президента Трампа в Україні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт-американіст, заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков, політолог Гарвардського університету Мар’яна Буджерин.