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13 Травень 2019, Київ 19:40
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США, Трамп і Україна: де вороги, а де друзі?

США, Трамп і Україна: де вороги, а де друзі?
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Резонанс скасування особистим адвокатом президента США Трампа, Рудольфом Джуліані візиту в Україну для зустрічі з новообраним президентом Зеленським стає все гучнішим. Джуліані пояснив скасування візиту тим, що він би опинився у «середовищі людей, які є ворогами президента Трампа, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів, і в одному випадку вже засудженої особи, яка була залучена до допомоги демократам у розслідуванні 2016 року». Де вороги, а де друзі США і президента Трампа в Україні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт-американіст, заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков, політолог Гарвардського університету Мар’яна Буджерин.

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