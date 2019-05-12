Лещенко відповів на слова Джуліані про «ворогів Трампа»: Луценко вводить американців в оману

Народний депутат Сергій Лещенко прокоментував заяву адвоката президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, який напередодні назвав його одним із «ворогів президента США».

У своєму Twitter Лещенко заявив, що такі заяви Джуліані свідчать про вплив генерального прокурора України Юрія Луценка.

«Луценко вводить в оману Джуліані та інших американців, тому що хоче втриматися на посаді генерального прокурора України… Луценко маніпулює справою (сина екс-віце-президента США Гантера – ред.) Байдена та компанії Burisma, щоб американці допомогли йому втримати владу, тому що сам він зганьбився і не має куди йти після того, як його бос Порошенко програв вибори минулого місяця. Ось чому Луценко зараз стверджує, що має докази порушень, до яких причетний Байден, але, якщо це правда, чому він повчав про це роками?» – написав народний депутат.

Також він оприлюднив відео, яке зняв у Нью-Йорку біля помешкання, конфіскованого в колишнього голови передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта. Це, на думку Лещенка, є аргументом на користь того, що оприлюднена ним «чорна бухгалтерія «Партії регіонів», яку згадував Джуліані, була справжньою, адже призвела до розслідування в США та ув’язнення Манафорта.

Юрій Луценко, своєю чергою, оприлюднив 11 травня уривок з власного інтерв’ю виданню The New York Times у квітні 2019 року, у якому коментує справу проти компанії Burisma Hodling, очолювану екс-міністром екології України Миколою Злочевським. До складу директорів компанії входив Гантер Байден, син колишнього віце-президента США в адміністрації Обами Джо Байдена. Байден-старший заявив про намір брати участь у виборах президента США 2020 року.

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Як стверджує Луценко, справу проти компанії Злочевського щодо ймовірного відмивання коштів закрили до початку його роботи на посаді генерального прокурора, тобто до травня 2016 року. Раніше ГПУ повідомляла, що справу Burisma Holding про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року через відсутність ознак злочину.

Напередодні Рудольф Джуліані в ефірі телеканалу Fox News заявив, що скасовує свою раніше заплановану поїздку до України, аби не опинитися «серед ворогів Трампа». Він зокрема згадав Лещенка, назвавши його «паном, який оприлюднив «чорну книгу», що виявилася підробною».

Джуліані заявляє про спроби Демократичної партії США, від якої балотувалася опонентка його клієнта Гіларі Клінтон, отримати в Україні інформацію, яка б нашкодила кампанії Трампа і вплинула на результати виборів президента США 2016 року.

Йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» «Партії регіонів», у якій містилися зокрема дані про те, що Пол Манафорт отримував гроші від режиму Віктора Януковича та російських олігархів, займався незареєстрованим лобізмом і відмивав гроші через офшорні компанії.