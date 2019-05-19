США надіслали «слабкий» склад делегації на інавгурацію Зеленського – аналітики

«Недостатньо високим» визначили аналітики склад офіційної делегації США на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського. На думку американських оглядачів, адміністрація Дональда Трампа робить помилку, демонструючи «слабкий інтерес» до інавгурації президента України. Що це може означати? – дізнавався «Голос Америки».

Склад делегації США на інавгурацію новообраного українського президента може свідчити або про складнощі у ставленні адміністрації Трампа до новообраного президента України Володимира Зеленського, або ж про загальне зниження інтересу США до України. Так можна узагальнити міркування американських експертів щодо оголошеного складу офіційної делегації США для участі в інавгурації Володимира Зеленського.

«Надішліть Болтона!» – закликає Білий дім колишній посол США в Росії аналітик Майкл Макфол.

«Навіть на інавгурацію Януковича адміністрація Обами прислала радника з національної безпеки Джима Джонса. Команда Трампа тут робить помилку. Надішліть Болтона! (Болтон раніше відвідував українську конференцію Yes)», – зазначив колишній дипломат.

Дорікає адміністрації Трампа і дослідник інституту Брукінґза і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

«Україна інавгурує нового президента 20 травня. Саме тоді США мали б розпочати розбудовувати контакти з президентом Зеленським та його новою командою, а США відкликали талановитого і досвідченого посла», – твітує Пайфер.

Макфол закликає українсько-американську спільноту виявляти більше активності, щоб протистояти «байдужості» адміністрації Трампа до України, яка на його думку, виявляється у «відсутності призначення посла, слабкій делегації на інавгурацію та тому факту, що Помпео в Сочі не обговорив війну».

Так Макфол оцінює те, що держсекретар США Майк Помпео на зустрічі у Сочі закликав Росію звільнити українських моряків і звернутися до нового президента України, щоб досягти прогресу у вирішенні російського конфлікту з Україною.

Із закликом до української діаспори звернувся і аналітик «Атлантичної ради» Андерс Ослунд. Він сказав, що нібито їхати на інавгурацію мав віце-президент Майк Пенс, але цьому завадили дії юриста Трампа Роберта Джуліані.

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«Діаспоро України у США, прокидайся! Трамп руйнує (відносини з) Україною на користь Росії», – написав аналітик у Twitter-і.

А журналіст PBS Саймон Островський написав про те, що попри очікування, що перші виклики для Володимира Зеленського в сфері міжнародної політики надійдуть від Росії, виявилося, що вони надійшли зі США.

Білий дім оголосив склад офіційної делегації США, яка візьме участь в інавгураціі Володимира Зеленського 20 травня 2019 року.

Очолює делегацію міністр енергетики США Рік Перрі.

До делегації увійшли: Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України, Ґордон Сондланд, посол США в ЄС, Александр Відман, директор департаменту європейських справ в Раді національної безпеки США при президенті, Джозеф Пеннінгтон, виконувач обов’язків голови дипломатичної місії США в Україні.